"Música Potiguar Nosso Som nas Escolas" com Camila Masiso e Luiz Gadelha

O programa “Música Potiguar Nosso Som nas Escolas”, que faz parte da campanha “Música Potiguar – Nosso Som Tem Valor”, terá a sua sétima edição, na próxima quarta-feira (6), na Escola Municipal Professor Zuza. O pocket-show será dos artistas Camila Masiso e Luiz Gadelha.

Desde o lançamento do projeto “Música Potiguar nas Escolas” no dia 8 de março, no colégio CEI Romualdo Galvão, as escolas parcerias vem trabalhando os artistas potiguares em suas propostas pedagógicas. No decorrer deste ano já tivemos a Escola Municipal Vereador José Sotero recebendo Sérgio Groove, Daniel GetUp e Sueldo Soares, o Colégio CEI Romualdo Galvão recebendo Carlinhos Zens, Diogo Guanabara e Larissa Costa, a Escola Estadual Luiz Soares recebendo Nara Costa e Caio Padilha, e a Escola Estadual Tiradentes recebendo Plutão Já Foi Planeta, em todas essas escolas os alunos estudaram a biografia, discografia e letras dos artistas.

O objetivo do projeto é apresentar o trabalho de artistas potiguares para as novas gerações, despertando o olhar dos jovens para o talento desses profissionais, bem como para a produção musical do nosso estado.

No decorrer desse segundo semestre, outros “pocket shows” serão realizados, em escolas públicas e privadas da grande Natal, por meio de parcerias com a Green Point – uma das idealizadoras da campanha "Música Potiguar - Nosso Som Tem Valor".

SOBRE

Realizada pela Green Point e Dois.a Publicidade em parceria com a InterTV Cabugi, TVU, Rádio Universitária e Tribuna do Norte, a campanha "Música Potiguar - Nosso Som Tem Valor" tem como foco a valorização do trabalho do artista potiguar.