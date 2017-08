Musical sobre Milton Nascimento será apresentado neste sábado, em Natal

Arquivo

O palco já está quase pronto para a chegada do musical “Milton Nascimento – Nada será como Antes” na capital potiguar. O espetáculo, com direção de Charles Möeller & Claudio Botelho, será gratuito e acontece na Praça Augusto Severo (Largo do TAM), às 19h, deste sábado (26).

São treze artistas, entre atores e músicos que dão voz a grandes temas fundamentais abordados nas canções marcantes do homenageado, Milton Nascimento. Visto por mais de 400 mil pessoas desde a sua estreia em 2012, o musical faz uma homenagem aos 50 anos de carreira de um dos maiores ícones musicais.

Amor, brasilidade, negritude, solidão, amizade e criação artística se desenrolam no cenário assinado por Rogério Falcão, que remete a uma tradicional casa mineira e os figurinos, assinados por Charles Möeller, com um ar de ‘roupa vivida’, como se tivessem saído de um antigo baú, o roteiro se divide em quatro atos correspondentes às estações do ano.

Composições que remetem a um solar imaginário interiorano ('Bola de Meia, Bola de Gude', 'Aqui é o País do Futebol') compõem o Verão, 'A Cigarra', 'Um Girassol da Cor do seu Cabelo' e 'Nuvem Cigana' dão colorido à Primavera. Clássicos que atravessaram gerações ('Cais', 'Caçador de Mim', 'Encontros e Despedidas' e 'Faca Amolada') moldam o Outono e continuam pelo Inverno, com 'Nada Será como Antes' e 'O que foi Feito Devera'.

A Turnê, que tem patrocínio da Rede, chega com o intuito de ocupar as praças públicas das cidades e levar a magia dos musicais a todo o público. A produção local é da M.A.P.A Realizações Culturais.