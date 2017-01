Parque da Cidade tem serviço de aluguel de bicicletas para visitantes

A oferta de novos serviços como aluguel de patins, patinetes e motos infantis elétricas será inserida conforme a necessidade do público. “Descobrimos que muitos adultos gostariam de pedalar, mas não sabem ou perderam o hábito e nós vamos incluir este serviço nos próximos meses, com aulas aos sábados, em bicicletas de rodinhas para os adultos”, informa João Gomes.

O Parque da Cidade Dom Nivaldo Monte é uma Unidade de Conservação do Município de Natal, cujo objetivo principal é o de preservar as espécies da fauna e da flora. “Nós orientamos os visitantes a desfrutar de tudo isso que a natureza nos oferece, e que convive em perfeita harmonia com a arquitetura moderna, porém, sem destruir, sem arrancar plantas, frutos ou agredir os animais. Daqui o visitante só pode levar as boas lembranças de um lugar maravilhoso na memória ou em fotos”, exemplifica Jamila Lorena Brasil, coordenadora do Centro de Educação Ambiental.

O Parque da Cidade tem procurado oferecer novos serviços e projetos que promovam o bem-estar; a qualidade de vida dos visitantes; de estímulo à leitura para as crianças; do enriquecimento cultural e científico com música, teatro, palestras e semanas temáticas. “Estamos sempre buscando parcerias que possam dar qualidade de vida aos visitantes e a nossa expectativa é que este novo serviço possa estimular as pessoas a pedalar. O Parque da Cidade caiu no gosto do natalense, é um lugar ideal para ciclistas pela segurança que oferece, com 5 km de trilhas bem sinalizadas, além de ser aberto todos os dias, inclusive sábados, domingos e feriados, das 5h às 18h.”, garante o gestor do parque, Carlos da Hora.