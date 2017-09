Praça da Árvore recebe nova edição da Feira de Gastronomia e Arte de 7 a 10 de setembro

A Prefeitura de Natal, com ações da Secretaria de Turismo (Setur), Fundação Cultural Capitania das Artes (Funcarte) e Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtas) está transformando o espaço em uma área de atração, garantindo também o lazer ao cidadão e uma nova atração turística. “Como estaremos realizando esta edição em meio a um feriado, com certeza teremos uma grande presença de turistas. O Trade inclusive tem elogiado bastante essa ação, uma vez que estamos criando outras opções para aqueles que nos visitam”, comentou a secretária da Setur, Christiane Alecrim.A Feira está sendo organizada de forma inovadora, vez que os participantes foram selecionados por edital público, o que garantiu a diversidade na oferta e a segurança alimentar dos escolhidos. Os visitantes terão, além da oportunidade de comprar objetos do artesanato potiguar, a chance de degustar pratos típicos e outras delícias da cozinha moderna e contemporânea, tais como: camarão, calzones, crepes, massas, acarajé, coxinhas, sanduíches artesanais, tapiocaria, sanduíches variados, paletas mexicanas, drinks, frozen, cupcakes, churros especiais e docerias.De acordo com a secretária da Setur, a união do artesanato com a gastronomia tem sido perfeita para dar visibilidade à Praça nos períodos em que o local não é ocupado para as edições do Natal em Natal. “A junção do artesanato com a gastronomia tem garantido uma ocupação da área uma vez por mês e movimentado a economia em um momento difícil para o País”, explicou Christiane Alecrim, que antecipou a exibição, nesta edição da Feira, de uma peça de teatro aberta.Para a realização do evento, a Urbana deu início à limpeza geral da área e entorno (diariamente será feita), além de disponibilizar lixeiras e efetuar a pintura de meios-fios. A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur) estará disponível na fiscalização de ambulantes não cadastrados, iluminação e auxílio na conservação da praça. Já Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semdes) garantiu a presença da Guarda Municipal no horário das 17h às 23h e a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (STTU) estará com a equipe no local para ordenamento do trânsito.