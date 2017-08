Prefeito de São Gonçalo parabeniza artistas no Dia do Folclore

Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo do Amarante

Hoje, dia 22 de agosto, é comemorado o Dia do Folclore e São Gonçalo do Amarante é considerada o “berço da cultura popular do Rio Grande do Norte”. O prefeito Paulo Emídio (Paulinho) usou sua página no Facebook para exaltar os artistas são-gonçalenses.

“Parabenizo nossos artistas pelo Dia do Folclore. Vocês são os responsáveis por manter vivas as nossas tradições, digo, nossas ricas tradições”, publicou o prefeito ainda se orgulhando da cidade: “É um orgulho chegar em qualquer recanto do Estado e sermos reconhecidos como a cidade mais cultural do RN”.

Na publicação Paulinho ainda descreveu: “São cores, dança, música, festa, literatura, folguedos, arte e muita história que fazem da nossa São Gonçalo ser o berço da cultura popular do Rio Grande do Norte”.