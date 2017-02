Prefeitura divulga programação do Carnaval Multicultural de Natal 2017

O Carnaval Multicultural de Natal, promovido pela Prefeitura do Natal, por meio da Secretaria de Cultura (Secult/Funcarte) e parceiros da iniciativa privada, tem suas atrações nacionais confirmadas e definidas por datas e Polos Multiculturais. A programação também está disponível no www.blogdafuncarte.com.br e www.natal.rn.gov.br.

A folia em Natal tem sua fórmula já consagrada e aprovada pelo público: reunir grandes atrações nacionais, o melhor da pluralidade da música regional, troças, blocos, bandas de frevo, escolas de samba e tribos de índio juntamente com muitas prévias que já aquecem o Carnaval desde os primeiros dias de fevereiro.

A grade da programação mantém a tradição dos Polos Multiculturais: Ponta Negra, Redinha, Rocas; Centro Histórico; Ribeira; Virada Carnavalesca (Ponta Negra), Largo do Atheneu e Praça Cívica.

A folia abre oficialmente dia 23 de fevereiro, com o tradicional Baile de Máscaras, no Largo do Atheneu. O Rei Momo Bruno Henrique Borges e a Rainha Rozeane Albuquerque, eleitos na última sexta-feira (10) recebem do prefeito Carlos Eduardo a chave da cidade para comandar o período momesco. A abertura terá o som pernambucano de Spok Frevo e artistas potiguares.

Na sexta-feira (24), em Ponta Negra, show de Moraes Moreira (21h) e artistas selecionados pelos editais públicos lançados pela Prefeitura do Natal. No Largo do Atheneu, Grandes Carnavais com Bangalafumenga na Praça Cívica.

A folia está somente começando no sábado, dia 25, quando Cavaleiros do Forró vai sacudir a Redinha com seus sucessos. Em Ponta Negra show de Elba Ramalho (21h) e na Ribeira desfile das Escolas de Samba e Tribos de Índios.

Domingo (26) é a vez de Alceu Valença subir no palco do Pólo Ponta Negra, com a lendária Maria Alcina comandando o Desfile das Kengas (Centro Histórico), Grandes Carnavais e Monobloco na Praça Cívica e na Ribeira desfile das Escolas de Samba e Tribos de Índios.

Na segunda-feira (27) a folia segue com Margareth Menezes em Ponta Negra, na Ribeira as Escolas de Samba e Tribos e na Redinha Grafith coloca todo mundo pra dançar.

Na terça-feira (28) é dia do melhor do samba no bairro das Rocas com Casuarina e em Ponta Negra Antônio Nóbrega e Ricardo Chaves ao lado de diversas atrações musicais potiguares.

Na próxima semana serão confirmados os artistas potiguares, Escolas de Samba, Tribos, Blocos e Troças que serão contemplados pelo Edital de Carnaval Multicultural 2017 promovido pela Prefeitura do Natal. As atrações musicais serão distribuídas pelos diversos Polos da cidade.

Novidade em Ponta Negra: Virada Carnavalesca

Uma das novidades esta edição do Carnaval Multicultural será a Virada Carnavalesca, que acontece em Ponta Negra (avenida Erivan França) e vai reunir DJs, MCs, atrações Musicais (intérpretes, bandas e grupos) para este novo espaço que vai descentralizar a folia no bairro mais turístico da capital.



A Virada Carnavalesca será realizada no dia 27 de fevereiro (segunda-feira), na Avenida Erivan França, Orla de Ponta Negra, das 12h às 21h e das 2h às 7h do dia 28 (terça).