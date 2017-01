Prefeitura do Natal lança chamada pública para Carnaval Multicultural 2017

O Diário Oficial do Município traz na edição desta sexta-feira (27), as chamadas públicas e regulamentos referentes ao Carnaval Multicultural 2017 para Tribos de tribos de índios, Escolas de Samba, atrações musicais, bandas de frevo; Blocos; Troças e para a Virada Carnavalesca, elaboradores pela Prefeitura do Natal por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult) e Fundação Cultural Capitania das Artes (Funcarte). Os anexos estão disponíveis para baixar no www.blogdafuncarte.com.brA chamada pública é o processo que regulamenta todo o Carnaval Multicultural de Natal. Nela, os proponentes e artistas encontram desde as fichas de inscrição, regulamentos e documentação exigida para se submeter ao processo de seleção para se apresentar assim como os valores financeiros dos incentivos por categoria.Uma das novidades esta edição do Carnaval Multicultural será a Virada Carnavalesca, que acontece em Ponta Negra e vai reunir DJs, MCs, atrações Musicais (intérpretes, bandas e grupos) para este novo espaço que vai descentralizar a folia no bairro mais turístico da capital.A chamada pública para as atrações musicais irá contemplar 24 atrações musicais (intérpretes, Bandas e Grupos) para serem distribuídas pelos polos.A edital para bandas de frevo vai credenciar, selecionar e apoiar financeiramente para a realização de apresentações musicais a serem executadas no acompanhamento das Agremiações Carnavalescas (Blocos e Troças) do Carnaval Multicultural de Natal 2017 nas seguintes categorias: Bandas de Frevo com 6 integrantes (4 bandas selecionadas). Bandas de Frevo com 13 integrantes (15 bandas selecionadas). Bandas de Frevo com 26 integrantes (10 bandas selecionadas). Bandas de Frevo com 40 integrantes (5 bandas selecionadas) e Bandas de Frevo com 52 integrantes serão selecionadas 3 bandas.Na Categoria de Blocos e Troças, os proponentes irão concorrerão nas seguintes categorias: Blocos e Troças com número de 50 (cinquenta) a 100 (cem) integrantes; Blocos e Troças com número de 101 (cento e um) a 500 (quinhentos) e Blocos e Troças com número acima de 500 (quinhentos) integrantes.A Secretaria Municipal de Cultura poderá dispor de um total de até 37 bandas de frevo, respeitando coerentemente a necessidade e as demandas dos Blocos e Troças para compor a programação do Carnaval Multicultural de Natal 2017, de 23 de fevereiro a 1º de março.Os regulamentos e chamadas publicados trazem também todos os detalhes de participação, premiação e incentivos às escolas de samba e tribos de índios.As escolas de samba do Grupo A terão 6 vagas para seleção, com apoio no valor de R$ 15 mil cada. As do Grupo B terão 5 vagas para seleção com apoio no valor de R$ 10 mil cada. Já as Tribos de Índios do Grupo A terão 5 vagas para seleção, com apoio no valor de R$ 7 mil cada. E as do Grupos B terão 4 vagas para seleção, com apoio no valor de R$ 4 mil.Estão definidos nos regulamentos do Desfile de Escolas de Sambas e do Desfile de Tribos de Índios todos os aspectos e legalidade das premiações: Escolas de Samba premiadas em 1º, 2º e 3º lugar do Grupo A e em 1º,2º e 3º lugar do Grupo B. 1º lugar, R$ 9 mil; 2º lugar, R$ 5 mil; 3º lugar, R$ 3 mil. Já as Escolas de Samba do Grupo B receberão pela classificação final: 1o lugar, R$ 6 mil; 2o lugar, R$ 4 mil; 3o lugar, R$ 2 mil.As Tribos de Índios serão premiadas em 1º, 2º e 3º lugar do Grupo A e em 1º, 2º e 3º lugar do Grupo B. 1o lugar, R$ 5 mil; 2o lugar, R$ 3 mil e 3o lugar, R$ 2 mil. No Grupo B 1º lugar, R$ 3 mil; 2º lugar, R$ 2 mil e 3º lugar, R$ 1 mil.Os interessados em participar do processo podem baixar os documentos necessários abaixo ou no www.blogdafuncarte.com.br onde estão disponíveis formulários como Ficha de Inscrição, Declarações e anexos necessários.