Prefeitura lança chamada pública para seleção de Rei Momo e Rainha do Carnaval Multicultural

A Prefeitura do Natal publicou na edição desta quinta-feira (26) do Diário Oficial do Município, a chamada pública para a seleção de Rei Momo, Rainha do Carnaval, Corneteiro, Figurinista e coordenador do Reinado durante o Carnaval Multicultural de Natal. A chamada pública foi elaborada pela Secretaria Municipal de Cultura (Secult) e Fundação Cultural capitania das Artes (Funcarte).A seleção acontece por chamada pública e julgamento técnico e artístico dos candidatos a todos os postos do Reinado de Momo. Os interessados em participar do processo podem baixar os documentos necessários no www.blogdafuncarte.com.br e também www.natal.rn.gov.br onde estão disponíveis formulários como Ficha de Inscrição, Declarações e anexos necessários.A Seleção Artística do Rei Momo e da Rainha será realizada pela Comissão Julgadora, em desfile presencial, obedecendo pontuação somada a partir de critérios como Desenvoltura, Empatia com o Público; Animação/Alegria e Presença de Palco, além da obrigatoriedade de sambar e frevar muito bem.No edital também estão as exigências, especificações e características de cada função dentro do Reinado. O Corneteiro, por exemplo, é o executante do instrumento Corneta Sem Pistões com conhecimento dos toques para o período carnavalesco.O Figurinista que é o profissional com experiência e habilidades comprovadas na criação de figurino e produção de adereços e ornamentos para o Rei Momo, Rainha do Carnaval e Corneteiro, no que concerne ao vestuário carnavalesco. Coordenador é o profissional que gerenciar os eventos carnavalescos e a participação da equipe de trabalho do Rei e da Rainha quando solicitados.Cada função tem os valores de premiação já determinados no edital. Os vencedores nas categorias Rei Momo e Rainha do Carnaval receberão premiação de R$ 7 mil cada. O vencedor na categoria Corneteiro R$ 4 mil e na categoria Figurinista/aderecista R$ 8 mil. Para o Coordenador do Reinado a premiação é de R$ 5 mil.