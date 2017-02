Prefeitura promove Baile de Carnaval para 600 idosos de Natal

A Prefeitura do Natal, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtas), promove na quinta-feira (16) e sexta-feira (17), os Bailes Carnavalescos: “Meus Tempos de Carnaval”, no Centro de Convivência para a Pessoa Idosa Marly Sarney (zona Oeste), e o “Carnaval da Melhor Idade”, no Ivone Alves (zona Norte), a partir das 14h.

A programação contará com marchinhas de carnaval, ao som do músico Cleilton, escolha do Rei e Rainha do Carnaval, desfile de fantasias, com direito a prêmio para a mais criativa, além da apresentação do Coral “Cantando a Vida”, do Ivone Alves.

Cerca de 600 idosos do Marly Sarney, Ivone Alves e de grupos de idosos apoiados pela Prefeitura do Natal, devem participar da festividade realizada nos dois Centros de Convivência. A ideia é estimular o entretenimento dos participantes, como explica Misleny Amorim, Técnica de Referência do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Pessoas Idosas (SCFVI), da SEMTAS.

“O baile é um evento que acontece todo o ano e os idosos participam com muita animação, confeccionando máscaras, escolhendo suas fantasias e participando na decoração. A s equipes do Marly Sarney e Ivone Alves têm investido na valorização e no fortalecimento de vínculos entre usuários e funcionários. É um momento de muita alegria, dedicação e amor compartilhado entre todos os presentes”, diz.

Programação:

“Meus Tempos de Carnaval”

Local: C.C. Marly Sarney (Zona Oeste)

Data: Quinta-feira – 16/02/2017

!4h – Acolhida com entrega de máscaras aos participantes;

14h30 - Abertura oficial com a palavra da Secretária da Semtas, Ilzamar Pereira;

!4h45h – Início do Baile com a participação do músico Cleilton;

16h – Lanche

16h40 – Escolha da Fantasia mais criativa

17h: Encerramento do Baile.

“Carnaval da Melhor Idade”

Local: C.C. Ivone Alves (Zona Norte)

Data: Sexta-feira - 17/02/2017

14h: Início do Baile com marchinhas de carnaval;

14h30: Abertura oficial com a palavra da Secretária da Semtas, Ilzamar Pereira;

15h: Apresentação do Coral “Cantando a Vida”- CCPI Ivone Alves;

15h30: Apresentação do Grupo de Teatro do Zoonoses.

16h – Lanche

17h: Encerramento do Baile.