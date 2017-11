Programação do Natal em Natal terá literatura, música, audiovisual e convidados especiais

O Cine Sol é um projeto plural, com destaque para o diálogo entre o cinema e literatura, cinema nordestino, lançamentos de filmes e também exibições inéditas no RN. Segundo o secretário de Cultura de Natal, Dácio Galvão: “O Cine Sol é antes de tudo uma ação solidária que reúne uma programação guarda-chuva, fruto da parceria da Funcarte com os diversos festivais que acontecem na nossa cidade: Fest Natal, Goiamum, Urbano Cine e FICI”.Nos últimos anos, o segmento recebeu importantes investimentos da Prefeitura do Natal pelos editais de fomento como o Cine Natal. Graças também as parcerias e discussões com o segmento local, a programação do Cine Sol contempla todas as vertentes.Na quarta-feira o Cine Sol começa com a exibição do curta-metragem “Mar de Zila”, de Ariane Mondo. Depois haverá um bate papo com a realizadora, além da exibição do longa-metragem “Torquato Neto Todas as Horas do Fim” de Marcus Fernando e Eduardo Ades (também haverá bate papo com Marcus Fernando pós exibição).Na quinta-feira (9) serão exibidos trechos dos projetos “Todavia”, de Herison Pedro, o curta-metragem “O Velho Rei” (9’) e “Doido Lelé”, seguidos da Mesa Redonda “Representatividade Negra no Audiovisual” com Herison Pedro (RN), Ceci Alves (BA) e mediação de Gilson Rodrigues (RN). Depois tem o debate “Cinema: do roteiro ao mercado”, com João Falcão (RJ), Carlos Segundo (UFRN) e mediação de Ruy Rocha.Na sexta-feira o Cine sol continua com a exibição do Teaser do curta “A Parteira”, de Catarina Doolan e da exibição do Longa-Metragem “Como Nossos Pais”, de Laís Bodanzky. Depois tem mesa redonda “Protagonismo Feminino no Cinema” com Catarina Doolan (RN), Bárbara Cariry (CE), Carla Camurati (RJ) e Laís Bodansky (SP) com mediação de Dênia Cruz. À noite tem exibição do curta-metragem “No Fim de Tudo”, do longa-metragem “Divinas Divas” e um bate-papo com Jane di Castro (Divinas Divas) e André Santos (No Fim de Tudo).No sábado tem Talk Show com a dubladora Taryn Szpilman (RJ) e canções do filme Frozen. Exibição do longa-metragem “Saudade”, de Paulo Caldas e um bate papo com o produtor. Depois tem a mesa Redonda “O Nordeste na Cena Contemporânea” com César Ferrário (RN), Zezita Matos (PB), Luiz Carlos Vasconcelos (PB), Rossana Ghessa (RJ) e Paulo Caldas (PE) com mediação de Durval Muniz (UFRN).À noite tem exibição do curta-metragem “Leningrado, Linha 41”, com bate papo com Dênia Cruz. E a partir das 20h tem Lançamento do longa-metragem “Chapéu Estrelado” e um bate papo com Silvio Coutinho e para fechar o Cine sol haverá uma homenagem aos 30 anos do festival de Cinema de Natal, o FestNatal.“Podemos destacar na programação o lançamento do filme Leningrado, linha 41. Foi financiado pelo edital da Prefeitura do Natal. O documentário sobre o assentamento é um registro único e importante”, explica.