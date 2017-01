Ribeira Boêmia realiza prévia de Carnaval na praia de Pirangi

Pelo 2º ano consecutivo, o aniversário do tradicional Restaurante Paçoca de Pilão será comemorado em ritmo de carnaval. O “Baile de Carnaval do Ribeira Boêmia”, prévia carnavalesca do Projeto Cultural, irá agitar a Praia de Pirangi do Norte, em Parnamirim, no dia 28 de janeiro, a partir das 17h. O local? Claro que será no Paçoca de Pilão, que completa 27 anos de atividades em 2017.

No repertório, marchinhas carnavalescas e os tradicionais sambas-enredos. “O nosso primeiro baile no Paçoca foi um sucesso. Não poderíamos deixar de repetir a dose este ano, e trazer nossa roda de samba para a praia mais badalada do litoral potiguar”, afirma Leonardo Galvão, um dos idealizadores e produtores do Projeto.

“Nesta época do ano, o natalense se desloca para o litoral. Então aproveitaremos a oportunidade para divulgar, na Praia de Pirangi, a importância cultural do bairro da Ribeira, berço da boemia potiguar, e difundir o samba tradicional, de raiz, nessa prévia carnavalesca no aniversário do Paçoca de Pilão”, enfatiza Galvão.

Para acompanhar a Roda de Samba do Ribeira Boêmia no seu Baile de Carnaval, dois ícones do samba potiguar: Debinha Ramos, diretamente das Rocas; o cavaquinista Marcos Souto, trazendo um vasto repertório de sambas-enredos e partido alto. O Baile contará ainda com a presença luxuosa de Luciano Queiroz, acompanhado do seu inseparável violão, interpretando frevos e marchinhas carnavalescas.

A Roda de Samba oficial do Projeto é composta por Leonardo Galvão (cavaquinho); Anchieta Menezes (violão 7 cordas); Bruno César (flauta e sax); Daniela Fernandes (voz); Rogério Madureira (voz e pandeiro); Ayrton Neto (voz e percussão); Rafael de Prada, Flaubert Benício e Alfredo Carvalho (percussão e efeitos gerais).

E o Baile do dia 28 de janeiro reserva mais uma surpresa: o aniversariante do dia, o Restaurante Paçoca de Pilão, vai presentear o público com a participação da Orquestra Tropical de Frevos, a partir das 22h.

Além da parceria com o Restaurante Paçoca de Pilão nessa prévia de carnaval, o Ribeira Boêmia também conta com importantes apoios culturais, que viabilizam a manutenção do Projeto e a realização de suas edições mensais, como a Associação Comercial do RN; Sistema Fecomércio RN – Sesc; ART&C Comunicação Integrada; PRATIKA Locações; ABIH RN; Le Postiche; além dos fornecedores parceiros IdentFix e Neutron.

Serviço:

O que? “Baile de Carnaval do Ribeira Boêmia” no 27º aniversário do Restaurante Paçoca de Pilão” – Convidados: Debinha Ramos, Luciano Queiroz e Marcos Souto.

Quando? Sábado, 28 de janeiro, das 17h às 24h.

Onde? Restaurante Paçoca de Pilão - Av. Dep. Márcio Marinho, 5708, Praia de Pirangi do Norte – Parnamirim/RN.

Quanto? Ingressos a preços promocionais (meia entrada para todos):

1º Lote (antecipado): R$ 25,00

2º Lote (antecipado): R$ 30,00

3º Lote (apenas no dia e local do evento): R$ 35,00

Vendas antecipadas: Restaurante Paçoca de Pilão (Praia de Pirangi) e Le Postiche (Shopping Midway Mall – 2º piso e Natal Shopping – 2º piso).