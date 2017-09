Rock in Rio deverá reunir mais de 100 mil pessoas por dia

A prefeitura do Rio divulgou hoje (1º) durante coletiva de imprensa que mais de 100 mil pessoas são esperadas diariamente para a edição do Rock in Rio deste ano. Desta forma, a principal recomendação para melhor locomoção dos frequentadores do evento é optar pelo sistema de transporte público.

De acordo com o secretário municipal de Transportes, Fernando Mac Dowell, a grande novidade é o trabalho conjunto do BRT e Metrô Rio que vai funcionar 24 horas. O diretor do Centro de Operações, Joaquim Diniz, reforçou a importância dessa junção de serviços ao esclarecer que o estacionamento nas redondezas do local será proibido.

"Para que a gente estimule e garanta o conforto de quem vai para o evento utilizando o Metrô mais BRT, todo o entorno da Cidade do Rock vai ter estacionamento inibido para impedir que as pessoas tentem ir de veículo próprio. Por que que a gente inibe o carro particular? Porque para acomodar mais de 100 mil pessoas de carro nessa região, os transtornos e congestionamentos seriam inevitáveis, por isso estimulamos à utilização do transporte público", explicou o diretor.

Para garantir o controle urbano e do trânsito no local, o diretor de operações da Guarda Municipal, Ricardo Soares, disse que no primeiro dia de evento, 15 de setembro, a Guarda estará presente no local desde as 7h da manhã, contando com 280 guardas em apoio às ações da Cet-Rio nos bloqueios de rua e pontos de fiscalização de veículos, além de mais de 230 agentes em ações de ordenamento urbano espalhados pela Cidade do Rock, redondezas e pontos de transporte público.

"Nós vamos atuar com 56 veículos e 15 reboques da Secretaria Municipal de Ordem Pública para coibir qualquer tipo de estacionamento irregular, e também auxiliar os outros órgãos nas ações de fiscalização de taxis. Teremos também um carro que será colocado na comunidade da Vila Autódromo para facilitar as ações da Guarda", esclareceu o diretor.

A vice-presidente do Rock in Rio, Roberta Medina, recomenda aos frequentadores do evento que cheguem cedo para poder desfrutar de tudo que a nova Cidade do Rock terá para oferecer.