Troça do Peru organiza os preparativos para o Carnaval de Pirangi

A Troça do Peru já está nos preparativos para o seu oitavo carnaval na praia de Pirangi, litoral sul do Rio Grande do Norte. Com muito frevo, alegria e irreverência, este ano, como em todos os outros que o bloco foi pra rua, a bebida (cerveja, caipirinha, refri e água mineral), já tá inclusa no valor do abadá R$ 80, com direito a isopor para conservar a cerva gelada.

Criado por profissionais liberais (jornalistas, advogados, psicólogos, arquitetos, etc e tal) a Troça é inspirada nos blocos de Olinda, inclusive com bonecos gigantes, onde o frevo predomina. A diretoria também incentiva a que os foliões coloquem adereços e fantasias para dar um colorido maior na avenida.

A venda dos abadás deve ser iniciada na próxima semana.