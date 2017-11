Zélia Ducan, Jessier Quirino e Violeiros animaram público no segundo dia FLIN

Divulgação/Prefeitura do Natal Show da cantora Zélia Duncan encerrou a programação do segundo dia do Festival Literário de Natal, que acontece na Ribeira.

Literatura, arte, poesia, viola e muita cultura para natalenses e turistas durante o Festival Literário de Natal (Flin). O segundo dia do Flin contou com o show da cantora Zélia Duncan, debates nas tendas literárias, o festival de violeiros e o pocket show de Jessier Quirino. O evento segue até o sábado (11) com uma vasta programação.



Para o prefeito Carlos Eduardo participou da programação noturna do evento, “o Flin é um projeto cultural consolidado e importante, pois, estamos promovendo o livro e a leitura, sem falar da economia criativa, que tem um amplo espaço”.



Fechando a quinta-feira do Flin, a cantora Zélia Duncan usou um repertório com canções que retratam seu percurso, trajetória artística, os encontros e parcerias que marcaram sua carreira. “Estou muito feliz em participar do Flin, um evento muito importante para literatura. A cidade está de parabéns”, disse Duncan.



Entre os atentos, inicialmente ao debate e, logo, em seguida acompanhando o show, estava o estudante Gabriel Souza, ele ficou impressionado com a dimensão do evento. “Vim pela primeira vez, meu intuito era só acompanhar Zélia Duncan discutindo sobre a Hilda Hilst, de quem eu sou admirador, mas está tudo tão bacana que vou participar dos demais eventos da noite e dos próximos dias”.



Viola é cultura nordestina e Natal virou a capital da viola durante o Flin. O Festival dos Violeiros recebeu as apresentações dos cantadores e repentistas Sebastião Dias e Zé Carlos do Pajéu, Oliveira de Panelas e Jonas Bezerra além de Aboiador Amâncio Sobrinho. Nas apresentações, os violeiros destacaram a importância e o valor do violeiro, personagem representativo da cultura do sertanejo.



“Todo ano está acontecendo e com sucesso. Com o apoio da Prefeitura do Natal estamos divulgando a nossa cultura. No evento, estão os melhores cantadores, não podemos deixar a cultura nordestina morrer”, destacou o cantador paraibano Amâncio Sobrinho.







Após a apresentação dos violeiros subiu ao palco o poeta Jessier Quirino, que fez o pocket show que levou o público ao delírio com suas poesias cantadas sobre “o matuto” e a vida do sertanejo no interior; risos e aplausos foram retirados do público presente.



Tendas literárias



Um grande público acompanhou e interagiu com perguntas nos debates nas tendas literárias. Na Tenda Moacyr Cirne, as escritoras Diva Cunha e Nilvadete Ferreira lembraram Nísia Floresta, mostrando o papel da mulher na sociedade dos séculos 19 e 21, os direitos da mulher, a educação, a escravidão e a literatura potiguar. A história da primeira escritora do Rio Grande do Norte foi debatida pelas escritoras que apresentaram sua atuação em prol da literatura ao público presente na Tenda.



Por sua vez, a Tenda dos Autores, contou com a participação da escritora e jornalista potiguar Marize Castro e da cantora carioca Zélia Duncan que discutiram a poesia e obras de Hilda Hilst, considerada pela crítica especializada como uma das maiores escritoras em língua portuguesa do século 20. O tema foi uma sugestão da cantora. “Hilda implicava, Hilda provocava, ela queria leitores atentos e insistentes. Hoje, aqui no Flin, vejo que Hilda ia ficar muito feliz em ver pessoas que têm interesses incomuns em ler, por isso, é muito incrível estar no Flin”, destacou Zélia Duncan.