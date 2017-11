Aneel inicia campanha para incentivar consumidor a economizar energia

Arquivo

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) começa a veicular hoje (7) peças da campanha para incentivar os brasileiros a pouparem energia. A propaganda, que conta com a participação da cantora Ivete Sangalo e do marido, o nutricionista Daniel Cady, será transmitida por 15 dias em TV aberta e rádio, além de estarem disponíveis na internet.

Segundo a Aneel, a intenção é incentivar a economia e mostrar que toda a família pode colaborar. A presença dos artistas reforça o mote: "Quando economiza junto, a gente economiza mais. Família inteligente, consumo consciente".

"É importante que toda a população entenda que a energia elétrica é um bem que tem o seu custo ligado diretamente às reais condição de geração", diz a Aneel, em nota.

Bandeira vermelha

Em novembro, a conta de luz ficará mais cara. No final do mês passado, a Aneel aprovou a bandeira tarifária vermelha patamar 2 para este mês. Isso significa que cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos custarão R$ 5. Até outubro, o valor cobrado a cada 100 KWh era R$ 3,50.

O aumento se deu devido ao baixo nível dos reservatórios das usinas elétricas em relação ao mês anterior. Segundo a agência, não há risco de desabastecimento de energia elétrica, no entanto, é preciso reforçar as ações relacionadas ao uso consciente e combate ao desperdício. O patamar 2 indica a necessidade de operar usinas térmicas mais caras para compensar a geração hidráulica inibida pela falta de chuvas.

O sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada. As bandeiras são nas cores verde, amarela ou vermelha (nos patamares 1 e 2). Elas indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração.

Para ajudar na economia, a Aneel divulgou uma lista de medidas que podem ser adotadas pela população:

Chuveiro elétrico

- Tomar banhos mais curtos, de até cinco minutos

- Selecionar a temperatura morna no verão

- Verificar as potências no seu chuveiro e calcular o seu consumo

Ar condicionado

- Não deixar portas e janelas abertas em ambientes com ar condicionado

- Manter os filtros limpos

- Diminuir ao máximo o tempo de utilização do aparelho de ar condicionado

- Colocar cortinas nas janelas que recebem sol direto

Geladeira

- Só deixar a porta da geladeira aberta o tempo que for necessário

- Regular a temperatura interna de acordo com o manual de instruções

- Nunca colocar alimentos quentes dentro da geladeira

- Deixar espaço para ventilação na parte de trás da geladeira e não utilizá-la para secar panos

- Não forrar as prateleiras

- Descongelar a geladeira e verificar as borrachas de vedação regularmente

Iluminação

- Utilizar iluminação natural ou lâmpadas econômicas e apagar a luz ao sair de um cômodo; pintar o ambiente com cores claras

Ferro de passar

- Juntar uma boa quantidade de roupas para passar de uma só vez

- Separar as roupas por tipo e começar por aquelas que exigem menor temperatura

- Nunca deixar o ferro ligado enquanto faz outra atividade

Aparelhos em stand-by

- Retirar os aparelhos da tomada quando possível ou durante longas ausências