Arrecadação do país soma R$1,29 tri em 2016

A arrecadação do governo federal fechou 2016 a 1,290 trilhão de reais, com queda real de 2,97 por cento e no pior resultado desde 2010, divulgou a Receita Federal nesta sexta-feira (27), em meio ao quadro de forte recessão econômica.

Apenas em dezembro, a arrecadação teve baixa de 1,19 por cento sobre novembro, a 127,607 bilhões de reais. O desempenho para o mês foi o mais fraco desde 2009.