Balança comercial cresce 52,8% em janeiro

As exportações brasileiras superaram as importações em US$ 1,398 bilhão até a terceira semana do mês. Com esse desempenho, a balança comercial do período já é 52,8% maior que o registrado em janeiro inteiro de 2016.

Os dados são do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e foram divulgados nesta segunda-feira (23). Esse saldo comercial do período foi formado pela diferença entre exportações de US$ 9,775 bilhões e importações de US$ 8,377 bilhões.

O valor médio exportado pelo Brasil no período é 16% maior que a média de janeiro do ano passado. Na comparação entre a terceira e a segunda semana do mês, o avanço foi de 29,2%.

Esse desempenho foi fortemente influenciado pelos produtos básicos, cujas vendas cresceram 60,7%. Os itens mais vendidos nesse grupo foram petróleo em bruto, minério de ferro, soja em grão, milho em grão, carne de frango, café em grão.

Exportação com maior valor agregado

Nos semimanufaturados, o incremento foi de 8,4% - alta influenciada por celulose, açúcar em bruto, alumínio em bruto, semimanufaturados de ferro/aço, catodos de cobre, couros e peles.

Já nos manufaturados, a alta de 8,3% foi puxada por aviões, máquinas para terraplanagem, gasolina, autopeças, pedras preciosas ou semipreciosas, motores para automóveis.