Black Friday: consultora de marketing digital sugere 7 dicas para não cair em armadilhas

A Black Friday, famosa sexta-feira de promoções, está chegando, é no próximo dia 24 e muita gente tem aguardado ansioso a oportunidade de comprar algo por preços bem abaixo do normal.

As ofertas estão em todos os lugares e os comerciantes aproveitam a data para aumentar o faturamento mesmo antes do Natal. Porém, é preciso tomar cuidado para não ser enganado por estas grandes “vantagens”, como conta a consultora de marketing digital Vanessa Carvalho. “As pessoas em geral amam a palavra “promoção”, e acabam por não perceber se realmente o valor está abaixo do indicado”. Por isso, aqui vai algumas dicas:

1) Faça uma lista dos produtos que tem interesse em comprar. Com tantas ofertas, é possível que você se distraia e não foque em seu maior objetivo de compra;

2) Procure o produto antes nos site buscapé ou jacotei, guarde os valores para comparar no dia e ver se aquela é mesmo uma promoção;

3) Existe um site que te mostra o histórico de preço dos produtos, você pode ver quanto ele estava custando e quanto está sendo o desconto, www.baixou.com.br. Você pode até se cadastrar para receber um e-mail informando quando o produto baixar no valor que você espera;

4) Fuja de sites pouco conhecidos, prefira lojas de renome como: americanas, submarino, casas Bahia, magazine Luiza, etc.. Pois, caso tenha qualquer problema, será muito mais fácil resolvê-lo;

5) Quando for fazer o pagamento online, verifique se o endereço da página começa https e se também possui um cadeado fechado na página do carrinho;

6) Se você recebeu um e-mail com uma super oferta, cuidado, mesmo que o encarte pareça 100% ser original, desconfie. Olhe o remetente, para isso, clique na opção “responder ao remetente”, se o domínio ou seja, o endereço do e-mail após o @ não tiver o nome da empresa: @americanas @submarino @casasbahia desconfie.

Por fim, sim, as ofertas são ótimas, eu mesma já comprei produtos com descontos de 40% ou mais. Mas use o bom senso. Um produto que todos cobram R$2000, não será vendido por R$ 200, a menos que seja ilícito, ou falsificado. Fique ligado!