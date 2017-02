Ecocil ignora recessão e bate recorde histórico de vendas

O cenário de recessão é um dos mais graves da história do Brasil e vem afetando a economia brasileira de forma generalizada, sem poupar nenhum setor. No ramo imobiliário, porém, a Ecocil acabou se consolidando em 2016 como uma exceção em meio à adversidade. Mais que isso, a construtora potiguar sobressaiu-se a ponto de registrar o melhor resultado de vendas de seus 69 anos de atuação.

Em 2016, a Ecocil fez suas vendas darem um salto de 54%, na comparação com os resultados do ano anterior. Um crescimento recorde em toda a sua história de quase sete décadas. Assim, materializou-se como um verdadeiro case não apenas no mercado potiguar, mas em todo o país, dado o contexto econômico atual.

O crescimento confirmou uma tendência que já vinha sendo verificada ao longo do ano passado. A empresa já havia produzido as melhores marcas de sua história em um primeiro trimestre (elevação de 108%, comparando-se com o mesmo período em 2015) e em um primeiro semestre (127% de movimento ascendente, ante os primeiros seis meses do ano anterior).

A escalada da Ecocil chamou a atenção do segmento no país, e levou a construtora potiguar a ser convidada para apresentar o seu case na última edição do ADIT Invest, o mais importante Seminário de Investimentos Imobiliários e Turísticos do Brasil. A Ecocil foi uma das poucas construtoras do Nordeste a participar do evento.

Durante todo o ano de 2016, a empresa se deparou com perguntas sobre o segredo desse desempenho num período de crise. A resposta apontada foi a opção por formar uma equipe de profissionais de alta qualidade com foco nas metas e nos resultados. Também pesou a decisão de não se intimidar com o quadro adverso. Arregaçar as mangas e redobrar esforços viraram palavras de ordem. Tudo sem abrir mão do planejamento e do estabelecimento de rumos a seguir.

“Não existe fórmula pronta para o sucesso. A nossa travessia vitoriosa na crise se deu a partir de uma conjunção de medidas que nos preparou não apenas para enfrentar, mas para vencer as dificuldades que se apresentavam. O ano de 2016 foi de muita entrega, dedicação e de noites em claro para tudo dar certo”, relata o diretor comercial e de marketing, Isaías Montenegro.

Ainda como parte dos esforços para encarar e superar a crise, a empresa teve de reinventar muitas de suas antigas estratégias, criando novos mecanismos de organização e adotando ferramentas tecnológicas que hoje deixam a Ecocil em pé de igualdade com as maiores construtoras do país no campo da inovação.

Juntando todos esses fatores à credibilidade conquistada pela Ecocil ao longo de sua história, o resultado acabou superando em muito todas as expectativas que existiam no início de 2016. “Temos muito a comemorar, mas também a reconhecer o papel fundamental desempenhado por nossos colaboradores e parceiros para chegarmos aos números de um ano que, para nós, foi excelente”, destaca o presidente Silvio Bezerra. Que já avisa: “Para este ano de 2017, independentemente do quadro global econômico, vamos em busca de novas conquistas e de novos feitos, sempre prezando pela qualidade dos nossos empreendimentos e do nosso atendimento”.

Para festejar os resultados e agradecer aos colaboradores e corretores pelo desempenho, a Ecocil promoveu um evento na noite desta terça-feira (7). O evento “Melhores do Ano” reuniu cerca de 400 profissionais em uma casa de shows em Natal. Os corretores que se destacaram em vendas no ano passado receberam homenagens. A diretoria também anunciou as metas iniciais de 2017.