Empresários potiguares devem quitar taxa da contribuição sindical até 31 de janeiro

Cerca de 30 mil empresas dos segmentos do comércio, serviços e turismo que atuam no Rio Grande do Norte têm até o dia 31 de janeiro de 2017 para quitar Contribuição Sindical, no valor mínimo de R$ 215,03.

A contribuição é anual e está prevista na Constituição Federal, bem como na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), como recolhimento obrigatório. Os boletos para pagamento na rede bancária já estão sendo enviados pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio Grande do Norte (Fecomércio) no início do mês de janeiro.

A Fecomércio tem o papel de orientar e defender os interesses do setor do comércio de bens, serviços e turismo do Estado, e representa legalmente as atividades dessas categorias econômicas, buscando a valorização social e econômica das empresas. A instituição oferece uma série de produtos e serviços exclusivos para fomentar os negócios nos municípios potiguares, e conta principalmente, para a realização desse trabalho, com recursos oriundos da Contribuição Sindical.

O pagamento em dia deste tributo, que é compulsório, vale lembrar, fortalece a categoria na defesa dos direitos e interesses junto aos sindicatos, que são as instituições que lutam por melhores condições nas áreas de atuação fundamentais ao segmento empresarial.

A Fecomércio RN tem 14 sindicatos filiados no Estado, sendo seis deles em Natal, e os demais nos municípios de Assu, Caicó, Currais Novos, Macaíba, Mossoró, Nova Cruz, Santa Cruz e São Paulo do Potengi.