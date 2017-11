Governo conclui hoje pagamento da folha de setembro para policiais

Arquivo/PMRN Governo anunciou a conclusão da folha de setembro para os servidores da Segurança, após policiais e bombeiros militares "ameaçarem" paralisação.

O Governo do Estado anunciou que irá concluir nesta terça-feira, 7 de novembro, o pagamento dos servidores das Polícias Civil e Militar, referente à folha de setembro. A previsão anterior era que o repasse foi realizado somente no dia 10 deste mês.



Os pagamentos das demais categorias serão efetuados até a próxima sexta-feira (10), conforme já anunciado.



A mudança na data para o pagamento dos trabalhadores da Segurança Pública ocorre após o anúncio dos policiais e bombeiros militares de suspender atividades no próximo dia 13, caso o Estado não atualize o calendário de pagamentos dos militares da ativa, reserva e pensionistas.



Além do salário pago em dia, os militares estaduais reivindicam também a atualização do pagamento dos níveis por tempo de serviço e ainda a correção salarial correspondente ao posto (no caso dos oficiais) ou à graduação (no caso das praças).



Pelas redes sociais, o governador Robinson Faria respondeu dizendo que não aceitava “insubordinação da Polícia Militar” e ameaçou os profissionais afirmando estar disposto a tomar “todas as medidas, inclusive as mais drásticas” para garantir o trabalho.