Governo conclui pagamento da folha dos servidores nesta sexta

Fladson Soares/Nominuto

O Governo do Estado anunciou que irá concluir o pagamento da folha de janeiro nesta sexta-feira (17), quando deposita o complemento salarial dos servidores ativos, inativos e pensionistas que recebem acima de R$ 4 mil.

O grupo desta faixa salarial já havia recebido, desde o dia 11, uma parcela de R$ 4 mil. A soma dos valores pagos nesta sexta-feira chega a R$ 64 milhões.



Por solicitação dos representantes de sindicatos e associações de servidores, o governo vem pagando a folha sem distinção entre ativos, inativos e pensionistas.



A Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças (Seplan) informou que segue focada acompanhando as receitas do Estado e espera, o mais breve possível, recolocar os salários dos servidores e demais compromissos em dia.