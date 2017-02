Lançada primeira micro franquia de bolos caseiros home office do Brasil

Divulgação As amigas Martha e Vanessa Carvalho lançam franquia inédita de bolos caseiros home office no Brasil.

Lembra daquele bolo simples, fofinho e delicioso, que sua mãe ou avó fazia quando estavam juntos? Aquele que é difícil encontrar nas padarias ou confeitarias, devido a tanta industrialização? Pois bem, pouco a pouco eles estão voltando e ganhando as ruas das cidades por meio de lojas de bolos caseiros especializadas, e agora no modelo de franquia Home Office, um negócio altamente lucrativo.Franquia é um modelo de empreendimento em que você adquire know how de um negócio já testado, com uma marca reconhecida, e trabalha com produtos também já aprovados pela clientela.Dados do Sebrae 2015 mostram que quase 50% dos empreendedores (não franqueados) fracassam até o segundo ano de atividade, seja por falta de planejamento, de conhecimento da gestão estratégica de comunicação ou pela concorrência. Já as franquias têm taxa de sucesso na casa dos 90%, segundo dados da ABF (Associação Brasileira de Franchising), órgão que regulamenta as franquias no Brasil. E um dos mercados que vem crescendo continuamente no Brasil é o mercado de Pães e Bolos. Hoje, segundo dados da Indústria de Biscoitos e Massas e Pães & Bolos, o Brasil vendeu 151 mil quilos de bolos em 2015. E este número vem aumentando dia a dia.A franquia Martha Bolos Delícias Caseiras é uma empresa que atua no ramo de alimentação e comercializa uma linha de produtos feitos com ingredientes naturais e receitas exclusivas, com o objetivo de atender pequenas empresas, e ao público de um modo geral, proporcionando uma experiência única na degustação de bolos caseiros.A Franquia é estilo Home Office, a pessoa trabalha de casa, com custos de implementação e despesas com pessoal reduzidos e consegue começar a operar em 1 mês após o início dos treinamentos.A Martha Bolos Delícias Caseiras nasceu de um sonho. Desde criança Martha, uma das sócias, amava ver sua avó fazendo bolos. Ela deixava de brincar com os primos só para ficar admirando as mãos habilidosas da avó transformando ingredientes em sabores. Quando cresceu, trabalhava com artesanato. Mas, um dia, após trabalhar muito com tintas, sofreu uma intoxicação forte que a impossibilitou de continuar. Foi quando seu sonho de criança aflorou e ela, lembrando do gosto e cheiro de infância, resolveu investir na confeitaria.Fez vários cursos, visitou lugares referência em confeitaria, concluiu um curso de graduação em gastronomia, tudo para se aperfeiçoar ainda mais na arte de fazer bolos edoces. Apesar de saber fazer vários doces, alfajour, cup cakes, doces decorados, entre outros, foram os bolos caseiros, que a remetia à casa da avó, que sempre lhe chamaram mais atenção.Martha visitou as páginas do velho caderno de receitas da avó, soprou a poeira do tempo e começou a criar por meio de suas receitas, apostando nas frutas frescas, na doce lembrança do gosto de infância. O sucesso foi tanto que as encomendas não demoraram a chegar. E essa aventura culinária já dura alguns anos!Foi quando duas clientes, após provarem seus bolos, perguntaram se ela poderia lhes ensinar para que pudessem montar um negócio em outro estado. Martha deu os cursos evislumbrou uma nova possibilidade: de levar sua marca e receitas a outras pessoas que, como ela, amam a confeitaria.Suas receitas são feitas sem conservantes ou aditivos. Martha desenvolveu uma linha de bolos a que carinhosamente chamou de Pomar da Vovó, que utiliza frutas frescas (goiaba, banana, laranja, maçã, limão), além de trabalhar com receitas exclusivas, com o objetivo de proporcionar uma experiência única na degustação de bolos caseiros.Assim, Martha se uniu a sua ex-professora e amiga, Vanessa Carvalho, que possui mais de 10 anos de experiência em marketing e consultoria de negócios, para abrirem juntos a Martha Bolos Delícias Caseiras, que iniciou suas atividades como modelo de unidade franqueada em 2017, e agora abre as portas como oportunidade de negócio: a Primeira Franquia Home Office de Bolos Caseiros do Brasil possibilita conectar pessoas comuns a um sistema lucrativo no ramo alimentício, e ainda, proporcionar um doce reencontro com o sabor e o cheiro da infância.A empresa conta com quatro linhas de bolos: Os Tradicionais, A Linha Pomar da Vovó (feitos com frutas frescas), Os Bolos Gourmets (para festas e comemoração), e a recente linha Sem Lactose/ Sem Leite para os intolerantes.Para as pessoas que perguntam como vender sem ter uma loja física, Vanessa Carvalho, especialista em marketing digital e uma das sócias, afirma: “Hoje, conseguimos vender bolos para clientes por meio da divulgação offline e a online, com as redes sociais e a comunicação direcionada, e também para estabelecimentos como lanchonetes, cantinas, cafés, que não produzem estes produtos e desejam oferecer um bolo de onde é possível conquistar o cliente mostrando o valor agregado de seu produto. A metodologia já existe, epode ser replicada”.Para conhecer mais sobre esta doce oportunidade, acesse o site