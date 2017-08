Maior promoção do comércio local será lançada na próxima quinta-feira

Arquivo

Aguardada por muitos consumidores e lojistas a Liquida Natal, a maior promoção do comércio local, terá lançamento oficial nessa quinta-feira (31) com a palestra de Peter Mac News, às 18h30, no auditório do hotel Holiday Inn Natal, com o tema “Transformando desafios em oportunidades”.

Pela primeira vez a Liquida Natal vai utilizar o cupom eletrônico. Através do App Liquida Natal o cliente faz o cadastro, envia a foto do cupom fiscal que será armazenado no servidor da CDL Natal e depois impresso e depositado em uma urna pela coordenação da campanha.



Caso o consumidor prefira, ele pode ir até um dos postos de troca da campanha e fazer o cadastro, recebendo na hora o cupom para depositar na urna. Pontos de coleta estarão em todos os shoppings, na loja Rio Center do Centro, e na sede da CDL.

Com mais de 03 mil pontos de vendas envolvidos, a 16º edição da Liquida Natal começa para os consumidores na sexta-feira (1). A cada R$ 40 em compras o cliente receberá um cupom para concorrer aos prêmios, que este ano são 1 Jeep Renegade, 5 Motos Honda 125 CC, e 10 TVs 49”.