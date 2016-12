Meirelles diz que juros do cartão de crédito começarão a cair no final março

Após almoço com o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), Meirelles disse que esse prazo é suficiente para que os bancos e as operadoras de cartão se adaptem às medidas anunciadas hoje pelo governo.

“O que prevemos é que serão cerca de 90 dias em que as medidas começarão a ser implementadas. E isso já estará em vigor a partir do final do primeiro trimestre. É um prazo viável, sim, na medida em que hoje as condições da economia brasileira já estão bastante diferentes e o ajuste fiscal já está em andamento”, disse o ministro.

Segundo Meirelles, a economia do país já dá os primeiros sinais de recuperação e que a partir do ano a melhora será ainda mais “visível”. “A situação do Brasil já é e será outra ainda de forma mais visível a partir do final do primeiro trimestre. Isso, juntamente com algumas medidas regulatórias de cartão de crédito que tomaremos, como a unificação das máquinas nos pontos de venda, que já foi implementada, e uma série de outras, permite que os custos sejam menores”.

O ministro acrescentou ainda que houve uma conversa do Banco Central com os bancos no sentido de enfatizar a necessidade de “um esforço de todos” para que o Brasil possa voltar a crescer.

Na manhã de hoje, em discurso de abertura durante café da manhã com jornalistas, o presidente Michel Temer anunciou que os juros do rotativo do cartão de crédito serão reduzidos pela metade; os trabalhadores poderão sacar todo o dinheiro que têm em contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e que o governo vai editar uma medida provisória para regularizar propriedades em área urbana. Mais tarde, foram anunciadas mudanças na área trabalhista.