'Não existe a maldição do petróleo, existe a maldição da Petrobras', diz presidente do BNDES

O presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Paulo Rabello, afirmou que a economia fluminense não foi prejudicada pela "maldição do petróleo", em que a região que possui um reservatório abundante não desenvolve outras vocações e entra em colapso quando a indústria petroleira decai.



"Não existe maldição do petróleo. O que existe é a maldição da Petrobras. A empresa não foi bem e está sendo resgatada pelo Pedro Parente (atual presidente da estatal)", disse.



Em sua opinião, será saudável para o setor que a Petrobras conviva com muitas outras empresas petrolíferas, o que acontecerá a partir da retomada dos leilões de áreas para exploração e produção. "A gente só não precisa é esperar que o petróleo pague a conta", afirmou.

Eleições



O presidente do BNDES afirmou que é preciso "colocar com pragmatismo o ano de 2018 como o da virada", ao participar do evento Exame Fórum-RJ, no qual são debatidas soluções para o Rio de Janeiro.

"Os candidatos têm que vir com a ideia de que têm que fazer a virada", afirmou Rabello, acrescentando que o banco estará à disposição dos candidatos a governar o Rio de Janeiro. Em sua opinião, o Rio, hoje, está em "estágio terminal".

Ele criticou qualquer proposta de aumento de alíquota de imposto, como a do ICMS, e também a ideia de que um único setor, como o de petróleo e gás natural, pode sustentar toda a economia. Ao mesmo tempo, disse esperar que o retorno das realizações dos leilões de petróleo e gás ajude no processo de recuperação do Estado.