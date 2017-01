Pesquisa aponta que o Natal em Natal atraiu mais famílias em 2016

O Natal em Natal 2016 atraiu mais turistas e foi frequentado por mais famílias do que a edição de 2015, apesar da crise econômica que fizeram cair os gastos diários no ano passado. Os dados constam de uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio (IPDC), vinculado à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte (Fecomércio) e ouviu 701 pessoas entre os dias 20 e 30 de dezembro de 2016. O Festival Literário de Natal (FLIN) também se destacou entre os eventos preferidos pelo público.



A pesquisa aponta que 78,3% dos frequentadores dos eventos e atividades da festa estavam com suas famílias, um percentual maior que o registrado em 2015 (62,5%). Além disso, dentre os frequentadores, 20% eram turistas de outros estados, um aumento de 5,8 pontos percentuais em relação ao que foi registrado em 2015.



Com relação aos visitantes de outros estados, cresceu a participação daqueles vindos de vizinhos como Pernambuco e Ceará, e houve uma redução na participação dos que vieram de estados mais distantes, como São Paulo e Rio de Janeiro. Os cearenses foram 2,7% em 2016, contra 1,6% em 2015. Já os pernambucanos representaram 2,3% dos visitantes do Natal em Natal 2016 - em 2015, o percentual foi de 1,3%. Os cariocas, que eram 1,3%, passaram a responder por 1%. Já os paulistas responderam por 1,7% do volume de turistas.



O Natal em Natal registrou, também, uma participação maior de potiguares de outras cidades. Entre os norte-rio-grandenses, 59,2% eram natalenses em 2016 (em 2015, foram 72,9%). Os visitantes de Parnamirim (que subiram de 6,8% para 8,7%), São Gonçalo do Amarante (de 0,7% para 2,4%) e Mossoró (de 0,6% para 1,4%) se fizeram mais presentes aos eventos.



Outro dado que reforça o movimento de consolidação do “Natal em Natal” como atrativo turístico é que aumentou de 57,1% para 64,9% o percentual de participantes que afirmaram que não era esta a primeira vez que visitava a cidade e a festa.



Em 2016, a Árvore de Natal de Mirassol foi visitada por 88,2% dos participantes da festa (contra 76% em 2015), reafirmando a sua posição como ícone do Natal em Natal. O Festival Literário de Natal também aumentou consideravelmente sua participação entre as preferências do público, sendo citado em 2016 por 6,4% dos entrevistados (contra 2,6% em 2015).



Outro ponto da pesquisa que reforça a importância da decoração natalina é o fato de que o percentual de participantes que cita “Espírito natalino/decoração da cidade” como maior motivador para ir à festa subiu de 22,9% em 2015 para 44,9% no ano passado.



Gastos menores



Como já era de se esperar – em virtude do momento de turbulências econômicas vivido pelo país –, os gastos dos frequentadores do Natal em Natal caíram em 2016. A maior retração foi verificada no gasto individual diário dos frequentadores potiguares, que despencou 50,1%, passando de R$ 71,15 em 2015 para R$ 35,44 no ano passado. Já os gastos dos visitantes, embora também tenham caído, tiveram uma redução bem menor: de R$ 90,11 para R$ 82,26 por pessoa/dia. Cada frequentador do Natal em Natal 2016 esteve nos eventos e atividades da festa por dois dias, mesma média registrada em 2015.



Com relação aos itens que levam em conta a avaliação do evento, o Natal em Natal 2016 recebeu dos frequentadores uma nota geral média muito próxima daquela obtida pela edição 2015 (8,54 no ano passado contra 8,7 em 2015). Os itens melhor avaliados foram o Espaço Físico (8,63), os Locais para Alimentação (8,5) e a Organização (8,47). Os que tiveram as menores notas foram a Segurança (6,9), os Transportes (7,05) e a Divulgação (7,55).