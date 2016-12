Petrobras recebe US$ 5 bilhões de contrato assinado com banco chinês

A Petrobras recebeu hoje (22) US$ 5 bilhões referentes ao contrato de financiamento assinado no dia 15 deste mês com China Development Bank (CDB). O financiamento tem o prazo de dez anos e é resultado de termo de compromisso celebrado entre as partes e divulgado em 26 de fevereiro de 2016.

Com isso, segundo a companhia não há necessidade de novas captações líquidas para o biênio 2017-2018, definidas no Plano de Negócios e Gestão 2017-2021. Ainda assim, a empresa informou que continuará avaliando novas oportunidades de funding, conforme a sua estratégia de gerenciamento de passivos, com o objetivo de melhorar o perfil de amortização e redução do custo da dívida.

Também em fevereiro, a Petrobras assinou um contrato comercial com as empresas China National United Oil Corporation, China Zhenhua Oil Co. Ltd. e ChemChina Petrochemical Co. Ltd para fornecimento do volume de 100 mil barris de óleo por dia às companhias, atendidas as condições de mercado, pelo prazo de dez anos.