Prefeitura começa a pagar folha de janeiro nesta quarta-feira

A Prefeitura do Natal paga a 30% dos servidores nesta quarta-feira, 01 de fevereiro, iniciando pelo magistério e Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Município – Arsban.

Os professores recebem nesta quarta-feira, além do pagamento referente ao mês de janeiro, as férias. Outro incremento na folha do magistério municipal de Natal foi o reajuste estipulado pelo Piso Nacional dos Professores, definido no dia 12 de janeiro, com 7,64% de aumento salarial. Com isso, o incremento na folha de janeiro do magistério é de R$ 1,02 milhão.

O município de Natal vem pagando acima do Piso Nacional aos professores do Ensino Fundamental que cumprem jornada de 20 horas de trabalho. Em Natal o salário base inicial, na Letra A da tabela de níveis e classes, de R$ 2.176,47, enquanto piso nacional é de R$ 2.298,83 para uma jornada de 40 horas. No fim de carreira, professores com especialização e mestrado, chegam a receber salário base de R$ 7.993,51.

Com este último reajuste, os professores da Educação Infantil também passam a ter seus salários corrigidos. No nível I da tabela o piso salarial ficou em R$ 2.405,45, para carga horária de 30 horas, e de R$ 6.858,21, para o nível mais alto desta classe.

A evolução salarial do professor N1 A (nível inicial de carreira), passou de R$ 1.213,02 em janeiro de 2013 para R$ 2.176,47 neste ano, chegando a 79,43% de aumento. Na categoria de Educador Infantil, sendo uma minoria na folha da SME devido ao cargo ter sido criado em 2007, em 2013 o piso inicial era de R$ 1.490,31, chegando este ano com um aumento real de 61,41%.

A evolução de reajuste salarial entre a gestão 2013 e este ano, mostra o seguinte: em julho de 2013 houve um reajuste de 10%, referente a um acordo com a categoria. Já em janeiro de 2014, foi repassado um reajuste de 8,32% referente à Lei Municipal nº 6.425/2013, com base no Piso Nacional. Em julho e novembro de 2014, foi repassado outro reajuste, de 6,14% em cada mês, referente a acordo com a categoria. Em janeiro de 2015, seguindo a determinação do Piso Nacional dos Professores (Lei nº 6.425/2013), o percentual de aumento foi de 13,01%; janeiro de 2016, de 11,36% e este ano, de 7,64%.

Em breve, a Prefeitura deve anunciar o pagamento de outras categorias.