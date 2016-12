Rede atacadista inaugura nova loja na Grande Natal

A Grande Natal ganha mais uma unidade do Assaí Atacadista, instalada ao lado da indústria Coteminas, em São Gonçalo do Amarante. Com um investimento de R$ 35 milhões, será inaugurada nesta quarta-feira (28), para atender a zona Norte de Natal e a Região Metropolitana. Com esta loja, a última abertura de 2016, o Assaí fecha o ano com 107 lojas, sendo 13 novas unidades inauguradas neste período em todo o País.

As perspectivas de crescimento econômico do Rio Grande do Norte foi um dos atrativos para a decisão da instalação desta nova unidade. “A demanda dos clientes, somada ao desenvolvimento da região, ao potencial econômico e ao crescimento de Natal foram grandes impulsionadores para a construção da loja”, relata Belmiro Gomes, presidente do Assaí. Para ele, o objetivo da empresa é contribuir para o incremento econômico da cidade.

A nova loja Assaí Atacadista tem um total de 30 mil m² de área, sendo 12.700 m² de área construída, destes, 5.200 m² são só de vendas, o estacionamento conta com 300 vagas. Serão oferecidos cerca de 7 mil itens entre hortifrúti, mercearia, alimentos, embalagens, higiene, bebidas e limpeza, de grandes marcas regionais, nacionais e importadas. O principal diferencial do Assaí é a política de dois preços, na qual a partir de pequenas quantidades o cliente já consegue pagar valores de atacado.

O Assaí atende desde o pequeno e médio comerciante, transformadores (donos de lanchonetes, restaurantes, pizzarias e quiosques) e utilizadores (igrejas, escolas e quarteis), até o cliente final, que busca economia com as compras em grandes volumes. A proposta da rede atacadista é ser o estoque da pequena empresa, um local em que o empreendedor possa fazer a reposição diária de suas vendas sem a necessidade de compras para longos períodos. Mas, também tornou-se uma nova forma de diversificar os locais de compra onde cresce a presença