Refinaria Clara Camarão registra novo recorde de produção e venda de querosene de aviação

Banco de Imagens Petrobras Em janeiro, a refinaria Clara Camarão, localizada na região da Costa Branca, superou a produção e venda de QAV de dezembro.

A Refinaria Potiguar Clara Camarão (RPCC) registrou em janeiro um novo recorde mensal de produção e venda de querosene de aviação (QAV): 18.323 m³, 6,8% superior ao recorde anterior, ocorrido em dezembro de 2016.



De acordo com a assessoria de imprensa da Petrobras, este resultado foi possível graças aos projetos implantados a partir do Programa de Produção de Médios e Gasolina (Promega).



A marca reafirma a busca contínua da Petrobras pelo aumento da eficiência operacional de suas refinarias, com excelência na gestão integrada do sistema de abastecimento, contribuindo para a maior rentabilidade da empresa. O resultado foi atingido respeitando os princípios de Segurança, Meio Ambiente e Saúde que norteiam as ações da companhia.