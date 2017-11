RN é um dos sete estados que tiveram queda no desemprego

Arquivo

A redução da taxa de desemprego no terceiro trimestre de 2017 se limitou a sete estados brasileiros. Nos outros, houve estabilidade, conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), divulgada nesta sexta-feira (17) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).. No trimestre, a taxa de desemprego foi de 12,4%, contra 13% no trimestre anterior.

O Rio Grande do Norte figura na seleta lista. De acordo com o IBGE, além do RN, apenas Santa Catarina, Rio de Janeiro, Goiás, Alagoas, Ceará e Roraima tiveram redução do desemprego.

A taxa de desocupação no Rio Grande do Norte ficou em 13,7% no 3º trimestre de 2017. Segundo o estudo, foi o segundo trimestre seguido de queda no Estado. No 1º trimestre, a taxa era de 16,3%, caindo no 2º trimestre para 15,6% e agora chega a 13,7%.

De acordo com o IBGE, a população ocupada no RN subiu de 1,281 milhão para 1,319 milhão entre o 1º e o 3º trimestre deste ano. Enquanto que o número de pessoas desocupadas caiu de 250 mil para 209 mil, no mesmo período.