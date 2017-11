Robinson pede ajuda ao ministro da Fazenda para reequilibrar contas do RN

Divulgação/Governo do Estado Governador Robinson disse ao ministro Henrique Meirelles que tem feito sua parte, cortando gastos e reduzindo despesas, mas que a situação da previdência se tornou insustentável.

O governador Robinson Faria (PSD) apresentou ao Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, um detalhamento da situação financeira do Rio Grande do Norte, na tarde desta quinta-feira (16), em Brasília.

O chefe do executivo estadual destacou números relativos à queda de repasses federais, déficit da previdência e folha de servidores. Em resposta, o representante do governo federal se comprometeu a enviar ao RN uma equipe de técnicos e especialistas na área de finanças públicas e previdência do Ministério para, juntamente com o governo potiguar, desenhar um plano de ação rápida para retirar o estado deste momento de desequilíbrio das contas e de atraso de pagamento.

“O encontro foi muito positivo. O ministro se comprometeu a nos ajudar no que for possível, atendendo, segundo ele mesmo disse, uma recomendação do presidente da República, Michel Temer”, destacou Robinson Faria, que pleiteou ajuda financeira para compensar as perdas e celeridade na liberação de operações de crédito. A reunião técnica com os especialistas da União ainda não tem data marcada, mas a previsão é que aconteça nos próximos dias.

Através de números, Robinson deixou claro ao ministro que tem feito sua parte, cortando gastos e reduzindo despesas, mas que a situação da previdência se tornou insustentável. “O Estado tem feito tudo o que é possível para reequilibrar os gastos, mas só a ação do estado não tem tido o efeito esperado. A previdência é um problema estrutural, de décadas, que estourou agora”, assinalou Robinson.

O secretário extraordinário de Gestão de Projetos, Vagner Araújo, acompanhou o encontro.