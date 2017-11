Taxa de desocupação no RN fica em 13,7% no 3º trimestre, aponta IBGE

Agência Brasil População ocupada no RN subiu de 1,281 milhão para 1,319 milhão entre o 1º e o 3º trimestre deste ano.

A taxa de desocupação no Rio Grande do Norte ficou em 13,7% no 3º trimestre de 2017, conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), que foi divulgada nesta sexta-feira (17) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Segundo o estudo, foi o segundo trimestre seguido de queda no Estado. No 1º trimestre, a taxa era de 16,3%, caindo no 2º trimestre para 15,6% e agora chega a 13,7%.



De acordo com o IBGE, a população ocupada no RN subiu de 1,281 milhão para 1,319 milhão entre o 1º e o 3º trimestre deste ano. Enquanto que o número de pessoas desocupadas caiu de 250 mil para 209 mil, no mesmo período.







A PNAD mostra que o crescimento do número de pessoas ocupadas no estado entre o primeiro e o terceiro trimestre de 2017 ocorreu principalmente através do emprego sem carteira assinada. O estudo aponta ainda que o rendimento médio efetivamente recebido pelas pessoas ocupadas ficou em R$ 1.453,00.



A pesquisa também aponta que a recuperação do mercado de trabalho ocorre com forte presença da informalidade e pelo trabalho de tempo parcial. Ou seja, trabalhadores que desempenham as atividades por menos de 40 horas semanais, mas que estão dispostos a cumprir uma carga horária maior.