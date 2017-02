Temer destaca interesse da população por saque do FGTS inativo

Antonio Cruz/Agência Brasil Temer destacou que o interesse da população por informações sobre a retirada do dinheiro já foi percebido por meio dos acessos ao site da Caixa Econômica Federal.

Durante o anúncio do saque das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), o presidente Michel Temer destacou que o interesse da população por informações sobre a retirada do dinheiro já foi percebido por meio dos acessos ao site da Caixa Econômica Federal. Para Temer, a expectativa de saques pode ser superior a R$ 30 bilhões.

“O interesse é tão grande que, há 10 minuto,s abriu-se o site indicando as datas de saque, e já tem 430 mil acessos”, disse o presidente. Conforme a Caixa, até 12h45, foram registrados 4,5 milhões de acessos.

De acordo com a Caixa, existem 49,6 milhões de contas inativas do FGTS e um potencial de saque de R$ 43,6 bilhões. A expectativa do banco é que R$ 30 bilhões sejam sacados.

O ministro interino do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Dyogo Oliveira, prevê uma injeção entre R$ 30 bilhões e R$ 35 bilhões na economia, o que representa um acréscimo de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB).

“Se todos sacarem, serão mais de R$ 40 bilhões ingressando na economia”, afirmou Temer.

Dyogo Oliveira disse que está otimista com a aprovação da medida provisória (MP) que trata da disponibilização das contas inativas do FGTS. “A princípio, acreditamos que o Congresso não vai alterar a MP, porque a base do governo é ampla e está bem sintonizada com o governo.”

FGTS

Sempre que o trabalhador inicia um contrato de trabalho, uma nova conta do FGTS é aberta. Ao encerrar-se o contrato, a conta torna-se inativa. Caso, ao final do contrato, não se faça o saque dos recursos, a conta inativa fica rendendo juros de 3% ao ano mais taxa referencial.

O governo vai disponibilizar os valores das contas inativas encerradas até 31 de dezembro de 2015. Os canais para consultar a existência e o saldo de contas inativas do FGTS são o site da Caixa e o telefone 0800 726 2017.



Calendário

De acordo com o calendário, o dinheiro poderá ser retirado a partir do dia 10 de março para trabalhadores que nasceram em janeiro e fevereiro. Os nascidos em março, abril e maio poderão fazer o saque em 10 de abril; os nascidos em junho, julho e agosto, em 12 de maio; os nascidos em setembro, outubro e novembro, em 16 de junho; e os nascidos em dezembro, em 14 de julho.

Agências abrirão aos sábados

A Caixa abrirá 1.891 agências nos seguintes sábados: 18 de fevereiro, 11 de março, 13 de maio, 17 de junho e 15 de julho, das 9h às 15h. Entre os dias 15 e 17 deste mês, o banco também abrirá duas horas mais cedo para atendimento exclusivo do saque do FGTS. A instituição estuda a possibilidade de abrir em horário especial também em outras datas, ainda a serem divulgadas.

Reforma trabalhista

Sobre a reforma trabalhista, o presidente Michel Temer voltou a defender a proposta de que acordos coletivos de trabalho prevaleçam sobre a legislação atual. "Na interpretação da Constituição, se houve reconhecimento e enaltecimento foi para dizer que se o acordo for feito, trará direitos diferenciados daqueles que estão garantidos".