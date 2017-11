Vendas do comércio sobem 0,5% em setembro ante agosto, aponta IBGE

Agência Brasil As vendas do setor de supermercados cresceram 1,0% na passagem de agosto para setembro de 2017

As vendas do comércio varejista subiram 0,50% em setembro ante agosto, na série com ajuste sazonal, informou nesta terça-feira, 14, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

As vendas do setor de supermercados cresceram 1,0% na passagem de agosto para setembro, a principal influência positiva para o crescimento de 0,5% do varejo como um todo no período.

Outros impactos positivos relevantes foram de Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (4,3%) e de Outros artigos de uso pessoal e doméstico (2,9%).

As demais variações positivas foram em Tecidos, vestuário e calçados (0,2%) e Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (0,9%).

Na direção oposta, houve perdas em setembro ante agosto nos segmentos de Combustíveis e lubrificantes (-0,7%), Livros, jornais, revistas e papelaria (-3,4%) e Móveis e eletrodomésticos (-0,7%).

As vendas do varejo restrito acumularam crescimento de 1,3% no ano e queda de 0,6% em 12 meses. Na comparação com setembro de 2016, sem ajuste sazonal, as vendas do varejo tiveram alta de 6,4% em setembro de 2017. Esse foi o melhor resultado desde abril de 2014, quando o volume vendido cresceu 6,7%, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Comércio divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos e material de construção, o aumento de 9,3% no volume vendido em setembro foi o mais acentuado desde outubro de 2012, quando a alta foi de 14,5%. Na comparação com setembro de 2016, sem ajuste, as vendas do varejo ampliado cresceram 9,3% em setembro de 2017. Esse resultado foi o mais acentuado desde outubro de 2012.

As vendas do comércio varejista ampliado acumularam alta de 2,7% no ano e redução de 0,1% em 12 meses.