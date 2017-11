Alfabetizadores, coordenadores e intérprete de libras recebem formação inicial

Começa no fim de semana, a formação inicial dos candidatos selecionados para alfabetizadores, coordenadores e intérprete de libras, do processo seletivo do Programa Brasil Alfabetizado. A formação segue no sábado (11) e nos dias 12, 17, 18 e 19 de novembro, das 7h30 às 17h.

Para os aprovados do município de Natal, a formação acontece no Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy nos cinco dias citados. E para os selecionados de Mossoró, ocorre na Escola Estadual José Nogueira (11 e 12 de novembro de 2017) e na UFERSA (18 e 19 de outubro de 2017).

O conteúdo a ser trabalhado nesses encontros, através de palestras, vai enfocar Direitos Humanos e Violência doméstica, além da abordagem da matemática, letramento e linguagem. Serão 40h nessa formação inicial, que serão continuadas mensalmente pelos próximos 8 meses, conforme prevê o Programa.

Saiba mais

O programa, que é uma iniciativa do Governo Federal, tem contrapartida do Governo do RN e está em consonância com o projeto Alfabetização e Jovens, Adultos e Idosos, ação do programa RN Alfabetizado, que visa alfabetizar jovens a partir dos 15 anos, adultos e idosos em todo o RN, no período de oito meses em espaços escolares e não escolares. O RN Alfabetizado pretende garantir que em quatro anos, se alfabetize 100% das crianças de até 7 anos de idade e reduzir em 50% em até 4 anos, e em 100% até 2025, a taxa de analfabetismo absoluto de pessoas a partir dos 15 anos, promovendo a inclusão delas na educação de jovens e adultos.