Casa Durval Paiva arrecada material escolar e precisa de voluntários

A Sala de Apoio Pedagógico (SAP) da Casa Durval Paiva inicia uma campanha de arrecadação de material escolar para atender a demanda de início do ano letivo das 565 crianças e adolescentes em tratamento na instituição. Quem quiser ajudar pode doar: caderno (uma matéria), lápis, régua, corretivo, apontador, borracha, cola bastão e comum, massa de modelar, estojo, giz de cera, tesoura e coleção hidrocor. O material poderá ser entregue na Rua Clementino Câmara, 234, Barro Vermelho ou ainda na loja Nordestão do Cidade Jardim de 23 a 27/01, das 9 às 15h.

A Casa dá importância especial à educação e possibilita através do trabalho desenvolvido pela Sala de Apoio Pedagógico (SAP) a promoção do desenvolvimento integral de crianças e adolescentes de diversas faixas etárias, na perspectiva de minimizar as perdas educacionais ocasionadas pelas dificuldades de acesso à escola ou pelo afastamento escolar total/parcial devido ao tratamento oncológico ou hematológico crônico.

O serviço de apoio pedagógico realiza a manutenção do educando durante o tempo que for necessária sua permanência neste atendimento, no contato com a escola regular de origem do aluno e ainda na reinserção após a finalização do tratamento.

Para os alunos, o fato de estarem em tratamento não os impede de estudar e construir seu futuro. Na SAP O atendimento Escolar Hospitalar/Domiciliar não é visto como uma forma de ocupar os pacientes, mas como um direito que eles têm de continuar estudando mesmo não dispondo dos meios comuns, como na escola regular.

Outra forma de ajudar a Durval Paiva é realizando um trabalho voluntário, seja no período de férias ou mesmo durante todo o ano. São diversos setores e projetos onde se pode atuar de acordo com a disponibilidade do voluntário. O cadastro pode ser feito junto ao setor de recursos humanos da Casa, de segunda a sexta, em horário comercial. Informações: 4006-1600.