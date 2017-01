Dezessete polos de Parnamirim recebem matrículas de novos alunos

Dezessete polos foram implantados nas escolas da rede municipal para a realização das matrículas de alunos novos. As matrículas do ensino fundamental (anos iniciais e EJA níveis I e II) devem ser feitas nos dias 26 e 27. E, no dias 30 e 31 serão efetuadas as matrículas do ensino fundamental II (anos finais e EJA níveis III e IV).



Na manhã de hoje, 24, Josilene Matias, moradora em Cajupiranga procurou o polo montado na Escola Municipal Augusto Severo para matricular o filho de 12 anos. "Meu filho estudava na Escola Edmo Pinheiro, mas lá só tem até o 5o. ano e, ele vai cursar o 6o", justificou a mãe.



Manoel Brasileiro Filho, 66, morador em Nova Esperança, também foi ao Augusto Severo para garantir a vaga do filho. "Ele já é aluno aqui, mas como estava viajando a trabalho perdi o período de renovação. Mas, graças a Deus consegui resolver tudo hoje", disse o pai.



Um novo sistema de matrícula está sendo implantado na Prefeitura de Parnamirim para proporcionar maior controle, agilidade e transparência no trabalho desenvolvido nas escolas da rede municipal de ensino. A informatização da administração é uma das prioridades do prefeito Rosano Taveira que vê na tecnologia uma ferramenta fundamental para uma gestão enxuta, equilibrada e com total clareza de tudo o que realiza.