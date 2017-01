Divulgado resultado da primeira fase do processo seletivo de bolsistas

A Emater e a Funcitern divulgam nesta sexta-feira, 13 de janeiro, o resultado da primeira fase do processo que aprovará 143 candidatos a vagas de bolsa de extensão. Os participantes terão acesso aos seus extratos individualmente através de login no selecao.emater.rn.gov.br.

A comissão da seleção finalizou a avaliação de todos os documentos anexados pelos candidatos e abre a possibilidade de conferência dos itens que foram aceitos ou invalidados, conforme o edital. O período recursal inicia à 00h00 do sábado (14), e continua até a segunda-feira (16).

A comissão lembra que não foram pontuadas as seguintes situações: documentos de produção acadêmica (itens 5 e 6 do quadro de experiências do edital) com datas de conclusão anteriores a 1º de dezembro de 2013; documentos com ausência de data, assinatura ou qualquer identificação do candidato. Para serem pontuados corretamente, os arquivos comprobatórios deveriam ser anexados individualmente, estando relacionados, cada, a apenas um (1) item. Profissionais autônomos precisavam comprovar o exercício profissional através de documentos expedidos por entidades de classe, como, por exemplo, conselhos regionais, tribunais, entre outros.

A relação dos candidatos selecionados para as entrevistas, após a análise dos recursos, será divulgada no dia 18 de janeiro nos sites da Emater e Funcitern.

CONCORRÊNCIA – Inscreveram-se para a seleção de bolsistas 6420 candidatos. As contratações temporárias durarão 24 meses. Entre os cargos oferecidos, estão o de auxiliar administrativo, técnico agrícola (agropecuária ou agroecologia), técnico em informática – estes de nível médio; bacharel em Direito, administrador, arquiteto, assistente social, médico veterinário, engenheiro de pesca, nutricionista, publicitário, jornalista, entre outros de nível superior. Dependendo do cargo escolhido, as atividades serão realizadas em Natal ou no interior do Estado.