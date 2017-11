Enem avalia hoje Matemática e Ciências da Natureza

Arquivo/Nominuto Neste domingo, estudantes terão quatro horas e meia para responder às questões de Matemática e Ciências da Natureza (Química, Física e Biologia).

Candidatos em todo o Brasil participam, neste domingo, dia 12 de novembro, do segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Pela primeira vez, o teste - usado para concorrer a vagas na rede pública e privada de ensino superior - foi dividido em dois domingos. A primeira parte, com provas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação, foi aplicada na semana passada.



Neste domingo, estudantes terão quatro horas e meia para responder às questões de Matemática e Ciências da Natureza (Química, Física e Biologia) - uma hora a menos do que na semana passada. Os portões serão fechados às 13 horas [12 horas no horário local de Natal] - quando não será mais permitido o acesso ao local de prova.



Cada participante deve levar caneta esferográfica preta e documento de identificação original com foto. É proibido usar celular ou relógio.



Correção



O site estadao.com.br faz a partir das 18h30 a correção ao vivo das provas com os professores e alunos do Curso Objetivo na página do Facebook (facebook.com/estadao).



Dúvidas poderão ser enviadas por comentários durante a transmissão. Os gabaritos serão divulgados pelo MEC na quinta-feira, dia 17 de novembro, e o resultado final é liberado em janeiro, quando são abertas as inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).