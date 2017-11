Estudantes potiguares se preparam para o First Lego League

Arquivo Cerca de 200 estudantes do Rio Grande do Norte vão participar da etapa regional do Torneio de Robótica First Lego League.

Cerca de 200 estudantes do Rio Grande do Norte vão participar da etapa regional do Torneio de Robótica First Lego League, temporada 2017/2018. A competição desperta o interesse de crianças e adolescentes, entre 9 e 16 anos de idade, nas áreas de ciência e tecnologia dentro do ambiente escolar e favorece a descoberta de novas possibilidades de carreira. O evento acontecerá nos dias 17 e 18 de novembro, no ginásio do Serviço Social da Indústria (Sesi) de Natal e envolverá alunos da rede pública e privada de ensino.

Para fazer bonito na competição que vai definir a equipe campeã estadual e classificá-la para disputar a etapa nacional em abril de 2018 em Curitiba (PR), estudantes dão o gás antes do torneio. Este ano, as provas envolvem o tema “Água”, onde os competidores são desafiados a investigar problemas e buscar soluções inovadoras para situações da vida real, os mesmos vivenciados por profissionais como cientistas e engenheiros. Os participantes também são encarregados de programar robôs autônomos com a tecnologia LEGO Mindstorms para cumprir as missões da mesa de competições em até três rounds de dois minutos e meio de duração. Para realizar as tarefas, o robô pode navegar, capturar, transportar, ativar ou entregar objetos.

Isabela Quirino, de 12 anos, estuda na Escola Estadual Castro Alves, em Lagoa Nova, zona Sul da capital, e participará, pela primeira vez, do Torneio de Robótica por meio do Roboeduc Social, projeto sem fins lucrativos que divulga a ciência e a tecnologia, dentro de um contexto interdisciplinar, aproximando o aluno de baixa renda com foco no desenvolvimento do pensamento computacional, com o ensino de programação e robótica.

Na Roboeduc – primeira escola de programação e robótica do Brasil – Isabela é tida como a capitã da equipe que vai participar do First Lego League, composta por sete integrantes. Para se dar bem no torneio, o grupo treina quatro vezes na semana, exceto terças-feiras, das 14h às 17h30, onde realizam simulações reais sob a supervisão de dois mediadores. “A cada treino é uma emoção diferente, porque nada poderá dar errado nas apresentações oficiais”, comenta a líder.

Durante os dois dias torneio, os jovens apresentarão para os juízes o projeto de pesquisa com a solução do desafio-problema. Além de valorizar as áreas de ciência e tecnologia, o First Lego League celebra o trabalho em conjunto, guiadas pelos valores da competição, favorecendo ainda mais o ensino-aprendizado. “Ajudar o outro é a base do trabalho em equipe e é isso que fará com que as competições deem certo”, frisa o líder de processos de educação do Sesi, Anderson Vieira, que também é coordenador regional do Torneio de Robótica.