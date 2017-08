Festival Cultural da Educação Infantil será na terça em Parnamirim

Divulgação/Prefeitura de Parnamirim

Com o tema “Criança canta, dança e encanta”, a Secretaria Municipal de Educação vai promover na próxima terça (22), no Cine Teatro Municipal, o Festival Cultural de Educação Infantil que tem como objetivo socializar com a comunidade as apresentações culturais e atividades que acontecem nas unidades de ensino infantil.

Nesta sexta (18), em torno de 124 crianças participaram do ensaio do Coral Encantando que apresentará no Festival a música Cuida de Mim, de Angélica, e terá a participação do grupo de dança. Além das apresentações de música e dança, também ocorrerá exposição de trabalhos infantis, estande com atividades das crianças com necessidades especiais e do Programa Um Rio que Flui para o Mar da Leitura.

A coordenadora de Desenvolvimento de Educação Infantil, Graça Santos, explicou que a programação faz parte da Semana Municipal da Educação Infantil (21 a 25 de agosto), que neste ano tem como tema “Um olhar para a primeira infância”. Durante o período todos os Centros Infantis e escolas com Educação Infantil vão realizar atividades, apresentações e exposições de trabalhos dos alunos.

Programação:

8h30 - Abertura Oficial do Festival (Participação do Coral Infantil)

9h – Início das Apresentações Culturais

13h30 – Início das Apresentações Culturais da tarde