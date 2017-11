Inscrições abertas para quatro cursos do Pronatec na Rede Municipal de Educação Cursos estão sendo ofertados pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Seguem até o dia 22 de novembro as inscrições para quatro Cursos de Formação Integral e Continuada pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico – Pronatec. Estão sendo oferecidas aulas de Revitalizador de Alvenarias, Revitalizador de Coberturas de Madeira, Desenhista de Jóias e Bijuterias e Agente Comunitário de Saúde.



Os cursos estão sendo ofertados pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte por meio da Escola Agrícola de Jundiaí, todos com carga horária de 160h e 30 vagas.



As aulas vão acontecer em três unidades de ensino: Escola Municipal Professor Zuza, Escola Municipal Professor Celestino Pimentel e Escola Municipal Professor Carlos Bello Moreno.



Para concorrer às vagas, os candidatos devem ter a partir de 18 anos e Ensino Fundamental completo. Alunos que estão em fase de conclusão na Rede Municipal de Ensino, também podem inscrever-se.



Os interessados devem dirigir-se à escola onde será ministrado o curso escolhido, munidos dos documentos Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF), Número de Identificação Social (NIS), comprovante de residência e foto 3x4.



Escola Municipal Professor Zuza: Desenhista de Jóias e Bijuterias - Manhã

Escola Municipal Professor Celestino Pimentel:

Revitalizador de Alvenarias - Manhã

Revitalizador de Coberturas de Madeira – Manhã

Escola Municipal Professor Carlos Bello Moreno:

Agente Comunitário de Saúde - Manhã