Internet banda larga chega às escolas da Grande Natal

As escolas públicas da Grande Natal agora podem contar com internet banda larga. Foi inaugurada na manhã desta segunda-feira (19) a Rede Giga Metrópole, projeto que oferece internet de alta velocidade para 346 escolas públicas do Estado. A inauguração foi realizada em uma das instituições beneficiadas pela Rede, o Centro Estadual de Educação Profissional Senador Jessé Pinto Freire, localizada em Natal. A Rede representa um investimento de R$ 11 milhões.

A secretária de Educação do RN, professora Cláudia Santa Rosa, destacou que a Rede Giga Metrópole atende a uma demanda que as escolas atualmente enfrentam: o acesso a internet. “Hoje é prioridade garantir à inclusão digital e o acesso as tecnologias da informação e o Estado poder oferecer essa conexão é algo especial. A importância desse projeto se traduz na possibilidade do aluno poder estudar 24h por meio do SIGEDduc, onde ele pode encontrar, por exemplo, no espaço Escola Digital, o Projeto Quero Aprender. Por isso é necessário uma internet de qualidade”, disse Cláudia Santa Rosa. A titular da Educação ainda destacou que a Rede ajudará em ações de monitoramento das escolas.

Todas as escolas públicas de Natal, São Gonçalo do Amarante, Parnamirim e Macaíba já estão utilizando a internet em alta velocidade. O projeto é uma parceria entre o Instituto Metrópole Digital, a Secretaria de Estado da Educação e Cultura (SEEC) e o Ministério da Educação (MEC), sendo este responsável pelo financiamento. No total, foram investidos na Rede Giga Metrópole mais de R$ 11 milhões, repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para a SEEC.

Falando em nome da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a reitora Ângela Paiva enfatizou que o projeto leva para as escolas um mecanismo presente no nosso dia a dia, a internet: "É um momento de alegria, pois sabemos que é a internet que está em todos os lugares da nossa vida pessoal, seja na profissional e nas nossas escolas. Esses alunos e professores beneficiados pela Rede são com quem celebramos a concretização deste importante projeto de cidadania”.

Antes da inauguração o coordenador do Ponto de Presença (Pop), Sérgio Fialho, apresentou um panorama de todo o estudo, implantação e resultados iniciais da Rede Giga Metrópole. Além do histórico, Sérgio Fialho lembrou todas as parcerias que foram realizadas para a concretização do projeto. “Muitos países desenvolvidos tem criado estruturas para que as escolas possam se comunicar, criar, colaborar e inovar pensando no desenvolvimento social”, destacou Fialho.

Estudo

Até dezembro de 2012, segundo estudo publicado pelo instituto Metrópole Digital da UFRN metade das escolas públicas da região metropolitana de Natal não possuíam conexão com internet e a outra metade tinha acesso somente a uma banda média de 370 kbps. A partir desta constatação, foram iniciados entendimentos entre SEEC, UFRN através do Instituto Metrópole Digital (IMD) e o Ministério da Educação com o objetivo de conectar, através de uma rede de alta velocidade, todas as escolas públicas da região metropolitana de Natal.

A solução encontrada foi a criação da rede Giga Metrópole, uma extensão de uma rede metropolitana anterior chamada de Rede Giga Natal, de onde foi compartilhado o uso de um par de fibras ópticas, cedido pela RNP ao Governo do Rio Grande do Norte visando implantar uma rede corporativa de alta velocidade interligando os diversos setores de interesse do governo.

Para a interligação física das diversas escolas da rede pública de ensino ao backbone (espinha dorsal) da Rede Giga Metrópole foram implantadas redes de acesso utilizando tecnologia óptica e sem fio. Todo o procedimento para implantação da Rede e dos laboratórios de ensino foram conduzidos pelas equipes do Centro de Operações da Rede Giga Natal e da SEEC, respectivamente, designadas para essa finalidade.

Solenidade

Além das autoridades citadas, estiveram presentes no evento a secretária do Gabinete Civil do RN, Tatiana Mendes Cunha, naquele ato representando o governador do Estado Robinson Faria, a secretária da Segurança Pública Sheila Freitas, o vice-reitor da UERN Aldo Godim, o diretor da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa Nelson Simões, o diretor do Instituto Metrópole Digital Ivonildo Rêgo, a vereadora de Natal Nina Souza, o coordenador do Centro de Empreendedorismo na UnP Marcelo Bandeira, além de professores, técnicos, gestores escolares e servidores dos órgãos envolvidos no evento.