Mestrado em Engenharia Mecânica da UFRN oferta 18 vagas

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica (PPGEM) do Centro de Tecnologia está com processo seletivo aberto para o curso de mestrado acadêmico. As inscrições acontecem até o dia 25 de novembro.

São oferecidas 18 vagas, sendo 16 para portadores de diploma de nível superior e outras duas destinadas a qualificação de servidores da UFRN. A Pós-Graduação se concentra em três linhas de pesquisa: Termociências; Projetos e Fabricação; e Tecnologia de Materiais.

Para efeito de inscrição, aqueles que ainda não possuem o diploma devem apresentar uma declaração, devidamente reconhecida pela Instituição Superior, informando já ter colado grau ou que terá condições de concluir o curso de graduação até a data definida, para o início das aulas no semestre correspondente. Os candidatos aprovados devem realizar matrícula no dia 1º de fevereiro de 2018.

O processo seletivo consta de três etapas: Prova de Conhecimento Específico a ser realizada no dia 1º de dezembro de acordo com bibliografia sugerida pelo edital; Análise do Currículum Vitae e Rendimento Acadêmico. As inscrições são pelo site.

Mais informações no edital de seleção ou pelo telefone institucional do PPGEM (84) 99474-6683.