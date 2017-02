Morador de rua conquista 2º lugar em curso de Administração da UFRN

Prefeitura de Parnamirim O morador de rua, Mário Batista da Cruz Júnior, 34 anos, acreditou em seu sonho e, através do Enem, garantiu uma vaga para cursar Administração na UFRN.

Das ruas para os bancos de uma universidade. O morador em situação de rua, Mário Batista da Cruz Júnior, 34 anos, acreditou em seu sonho e, através do Enem, garantiu nessa semana uma vaga para cursar Administração, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O apoio veio do Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro POP) – mantido pela Prefeitura de Parnamirim; do Coletivo For All e Sebo Zahir.

Mário Júnior, corpo franzino e olhar inquieto, explica que a segunda colocação no Enem foi obtida graças às leituras que fazia em livros da minibiblioteca instalada no caminhódromo da Cohabinal e nas obras emprestadas pelo Sebo Zahir. “Sempre gostei de ler e tudo que me dão, devoro”, conta com o sorriso largo.

As batalhas na vida de Mário Júnior são muitas, a começar a luta diária para se manter afastado das drogas. “Por causa das drogas perdi tudo. Mas, agora quero resgatar as pessoas que amo”, conta Mário Júnior que foi casado três vezes e tem cinco filhos, cujo contato não existe mais.

Com uma única peça de roupa, o universitário ainda tem muitas batalhas a serem vencidas. “Preciso ser aceito na residência universitária porque meu curso é à noite e não terei como voltar para o albergue Parnamirim. E, também vou precisar de mais roupas”, diz com a cabeça baixa.

Angélica Rocha, coordenadora do Centro Pop, foi quem ajudou o morador em situação de rua a fazer a matrícula na UFRN. “Estamos muito contentes com essa vitória de Mário Júnior. Ele tem muito potencial para ocupar uma vaga no mercado de trabalho. E, ele está no caminho certo”, disse.

A secretária de Assistência Social, Elienai Cartaxo, esteve no Centro Pop, onde parabenizou o novo universitário. Na ocasião, disse que núcleos como esse são de fundamental importância para ajudar a reinserir na sociedade pessoas excluídas e sem quaisquer perspectivas. “Mário Júnior é um exemplo de que esse trabalho vale à pena”, concluiu.

O Centro POP tem capacidade para atender até 25 moradores em situação de rua, a partir dos 18 anos e idosos, desde que sejam de Parnamirim. Eles recebem acolhimento humanizado, atendimento social, psicológico, jurídico e atividades pedagógicas, além de alimentação e higiene. “Só quem precisa de um centro como esse sabe realmente a importância de ter um chuveiro para tomar banho e um prato de comida”, disse Mário Júnior.