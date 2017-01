Prefeitura de Parnamirim implanta novo sistema de matrículas online

Um novo sistema de matrícula online está sendo implantado na Prefeitura de Parnamirim para proporcionar maior controle, agilidade e transparência no trabalho desenvolvido nas escolas da rede municipal de ensino. A informatização da administração é uma das prioridades do prefeito Rosano Taveira que vê na tecnologia uma ferramenta fundamental para uma gestão enxuta, equilibrada e com total clareza de tudo o que realiza.

Ainda em fase de implementação, o setor de Ciência e Tecnologia da Informação, coordenado por Dario Medeiros promoveu um treinamento com os agentes administrativos das escolas para que eles realizem as matrículas para novos alunos nos 17 polos criados em Parnamirim, que deverão ser iniciadas no próximo dia 23.

As matrículas da Educação Infantil serão realizadas nos dias 23 e 24. Já Ensino Fundamental I (anos iniciais e EJA níveis I e II), o período será 26 e 27 de janeiro. Por fim, nos dias 30 e 31, serão realizadas as matrículas do Ensino Fundamental II (anos finais e EJA níveis III e IV).

Lúcio Barros, da Secretaria de Educação, explica que através do novo sistema, os alunos terão uma senha de acesso que permitirá acompanhar on line os diários de classe, notas e a obtenções de declarações escolares quando necessárias. “Futuramente, faremos um treinamentos com os alunos para que eles aprendam a acessar o sistema e possam repassar para os pais”, disse Barros.

Parnamirim possui atualmente 46 escolas, 20 centros infantis e outros dois CIs que entrarão em operação no início desse ano. São 25.522 alunos no município cadastrados no sistema do MEC.

Os pais devem comparecer aos locais de matrícula portando: cópia da certidão de nascimento, 3 fotos 3x4, declaração escolar ou histórico escolar e comprovante de residência dos alunos.