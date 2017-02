Prefeitura inaugura prédio próprio da Escola Municipal Professora Ivonete Maciel

João Maria Alves A escola tem capacidade para atender até 490 alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.

A Prefeitura do Natal entregou, na tarde desta segunda-feira (13), a Escola Municipal Ivonete Maciel, no bairro da Cidade da Esperança. A escola já existia por decreto desde o início dos anos 80, mas sempre funcionou em imóveis alugados, o que para a comunidade escolar tem grande significado e era um sonho antigo. Esta é a 17ª unidade escolar construída n gestão do prefeito Carlos Eduardo, desde 2013. Na ocasião ele anunciou que mais 13 escolas que atendem ao Ensino Fundamental, serão construídas ainda este ano.

A inauguração contou com a participação do vice-prefeito Álvaro Dias, da professora Justina Iva, secretária Municipal de Educação de Natal, entre outros representantes da gestão municipal; representantes do Poder Legislativo Municipal e da sociedade civil, do Padre Agustín Calatayud Salon, pároco da Cidade da Esperança, que concedeu a bênção ao local. A solenidade de inauguração foi recepcionada pela banda de música da escola Ferreira Itajubá.

O prefeito Carlos Eduardo destacou a importância do investimento na educação e a modernização das escolas da Rede Municipal, com utilização de lousas digitais e a instalação de internet em banda larga em todas as escolas até o fim deste ano. “Quanto mais investimentos em educação teremos pessoas dignas em uma cidade melhor para enfrentar os desafios que se apresentam. Façam desta escola a extensão da casa de vocês e conservem esta escola”, afirmou o prefeito, agradecendo ao padre Augustín pela sua incansável luta pela construção desta unidade em prol das crianças e adolescentes da comunidade.





O prefeito destacou na inauguração, que contou com grande número de professores, a persistência da professora Ivonete Maciel, homenageada com o nome da escola, em enfrentar problemas durante os anos em que manteve turmas de alfabetização, sem recuar na sua missão. “E vamos começar a construção de mais 13 escolas em toda a cidade de Natal. Já tem seis escolas sendo licitadas e cinco em construção. E eu posso dizer a vocês que a partir do primeiro dia de 2018 vamos inaugurar as escolas espalhadas pela cidade, sobretudo aqui na região Oeste e na zona Norte, as duas regiões maiores e com maior necessidade”, afirmou.

A professora Justina Iva, secretária Municipal de Educação, ressaltou que a inauguração desta escola, em especial, é motivo de felicidade devido a ter um local próprio e definitivo. “A escola é local de formação de cidadãos éticos”, lembrando que, com todas as dificuldades que a escola vinha enfrentando com prédios locados, conseguiu ficar entre as 10 melhores notas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica.

O padre Agustín afirmou que esse foi um momento importante, um sonho antigo que se materializou. O padre destacou ainda a importância da cessão do terreno para a escola, levando em conta a importância para educação dos jovens. Anteriormente, o local estava abandonado e era alvo de reclamações dos moradores.

Estrutura

A escola tem capacidade para atender até 490 alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. A equipe de recursos humanos é composta por dois gestores (administrativo e pedagógico), dois coordenadores pedagógicos, um inspetor escolar, três assistentes de secretariado, 27 professores, seis estagiários, quatro auxiliares de cozinha, duas merendeiras, oito porteiros e quatro auxiliares de serviços gerais.





Construída em dois pavimentos, o térreo é composto por três salas de aula, uma sala de direção com banheiro, uma sala de professores com banheiro, três banheiros, sendo um adaptado para pessoas com deficiência, uma sala de secretaria, um arquivo, um almoxarifado, uma dependência de material de limpeza, uma cozinha, uma dispensa, uma área de serviço e uma guarita. No primeiro pavimento, estão instalados uma biblioteca, uma sala de informática, cinco salas de aula, uma sala de recursos multifuncionais, uma sala de coordenação pedagógica, três banheiros, sendo um adaptado para pessoas com deficiência. A unidade de ensino é administrada pelas professoras Márcia Nelson de Araújo (gestora administrativo) e Elizabeth Sinara Holanda Lira (gestora pedagógica).

A Escola Municipal Professora Ivonete Maciel foi criada pelo Decreto nº 2.504, de 09 de abril de 1981, e desde então, funcionou em espaços locados pela Secretaria Municipal de Educação. A obra construída com recursos próprios custou R$ 2.102.093,32. A unidade de ensino ocupa uma área de 1.262,15 m², sendo que a área construída é de 1.634,56 m². A obra foi executada pela Arko Construtora LTDA.