Roboeduc oferece curso de Youtuber para crianças e adolescentes

Tem sido cada vez mais frequente a presença de crianças e adolescentes que comunicam-se por meio de vídeos na internet. Música, vídeo game e tutoriais de maquiagem são alguns dos assuntos mais comentados entre eles. Para auxiliá-los a desenvolver habilidades de comunicação e apresentação corretas e seguras na web, a Roboeduc – primeira escola de programação e robótica de Natal – lança mais uma turma da Escola de Youtubers. O curso conta com oito oficinas teóricas e práticas e é destinado para crianças a partir de nove anos de idade. As aulas são ministradas pelo professor da Roboeduc, e também Youtuber, Felipe Fernandes, do canal Robômake. As atividades começam nesta quinta-feira (31) e seguem até o dia 26 de outubro. As vagas são limitadas.

Durante as oficinas, os alunos aprendem a editar vídeos com ferramentas profissionais e da própria plataforma do YouTube, além de noções de fotografia, filmagem, iluminação do ambiente, cenário de apresentação, direitos autorais, estratégias de divulgação do canal, produção de vídeo pelo celular e análise de gráfico de público. Os alunos também têm à disposição vídeo aula baseado nos maiores youtubers da atualidade.

No decorrer do curso, será lançada a proposta de criação de um vídeo com base nos conteúdos estudados e os alunos terão uma semana para desenvolvê-lo. Na última aula haverá a apresentação e a explicação do projeto criado pelos novos Youtubers. Os próprios alunos avaliarão os vídeos produzidos. Com teoria e prática sob o domínio dos participantes, a ideia da Escola para Youtubers é que eles possam, assim como diversas crianças no mundo, usar a plataforma digital como forma de interação com outros jovens, construindo uma rede de contatos e amigos, de maneira correta e segura.

Saiba mais

A palavra “

YouTube” nasceu da junção de dois termos da língua inglesa e significa “televisão feita por você”. O site, criado em 2005, possibilita que os usuários carreguem, assistam e compartilhem vídeos em formato digital. Assim, qualquer pessoa no mundo pode criar o seu próprio canal para postar vídeos do seu interesse. O fato é que, com tanto sucesso, hoje o YouTube virou referência no cenário virtual. Estima-se que, diariamente, cerca de vinte mil novos vídeos são carregados e trinta milhões são assistidos no site. A revista norte-americana Time (edição de 13 de novembro de 2006) elegeu o YouTube a melhor invenção do ano por, entre outros motivos, "criar uma nova forma para milhões de pessoas se entreterem, se educarem e se chocarem de uma maneira como nunca foi vista".